Turnaj v Abú Dhabí nadělal šéfovi slavné organizace Danu Whiteovi pořádně vrásky na čele. Vždyť těsně před galavečerem přišel o dvě nejočekávanější bitvy, na poslední chvíli proto musel tasit esa z rukávu. A jak již bylo zmíněno, rošády se týkaly také titulové bitvy v lehké váze, kde kraluje Rus Islam Machačev.

Ten se měl původně v rámci druhé obhajoby utkat s Brazilcem Charlesem Oliveirou, kterého loni porazil v duelu o prozatímní titul divize do 70 kg. Na odvetu tentokráte nedojde. Druhý jmenovaný si těsně před odletem do místa dějiště během sparingu ošklivě rozsekl obočí, ale ani okamžitý zásah mu nedovolil do titulového duelu zasáhnout. „Kdyby nám zavolal, tak bychom mu sehnali plastického chirurga, který by to spravil, a byla by šance na zápas. On si to ale nechat zašít někde v nemocnici a do toho nám volal, že se něco stalo,“ líčil White na tiskové konferenci.

Stačil jediný telefonát a o náhradníkovi bylo jasno. Hozené rukavice se chopil druhý muž žebříčku P4P (žebříček napříč všemi váhovými kategoriemi - pozn. red.) Australan Alexander Volkanovski, který na nabídku kývl pouhých jedenáct dnů před galavečerem. „Mám čerstvou hlavu, jsem svěží fyzicky i psychicky. Jsem nadšený, že na sebe nepociťuji žádný tlak. Svět se teď otáčí a já se nemůžu dočkat, až vyjdu a šokuji ho,“ svěřil se šampion pérové divize pro Fox Sports.

Alexander „Veliký“ má šanci na reparát za únorovou bitvu, kdy prohrál jednoznačně na body. Mnozí se ale nad bodovým výsledkem dost podivovali. „Byl to skvělý zápas, ale všichni moc dobře víme, že jsme vyhráli. Bylo to jednomyslné rozhodnutí, nejednalo se o nic těsného. Volk podal dobrý výkon, ale prohrál. A pokud si to s ním máme dát znovu, není problém. Islam je připraven,“ hlásí legendární Khabib Nurmagomedov, trenér Machačeva.

Pořádné trable hlásil i očekávaný střet mezi Brazilcem Paulem Costou a rozjetým rodákem z Čečenska Khamzatem Chimaevem. Prvně jmenovaný několik týdnů zpět propálil do světa informaci o tom, že se podrobil operaci lokte a nad osudem duelu se vznášel velký otazník. O několik hodin později bylo potvrzeno, že ze zápasu odstoupil vinou stafylokokové infekce v lokti a je zapotřebí další zákrok. Šéf White tak znovu musel žhavit telefon…

Netrvalo dlouho a řešení bylo na světě. „Čtyřka veltrové divize Khamzat Chimaev jde do střední divize a bude čelit světové jedničce veltrové divize, Nigerijci Kamaru Usmanovi,“ informoval slavný prezident o další bleskurychlé změně, ke které došlo pouhých 9 dnů před galavečerem. „Od prvního dne, co jsem se dostal do UFC, všichni mluvili o mém zápase s Usmanem. On je bojovník jako já, ale je to stará verze. Já jsem nový. Je jako iPhone 5, já jsem iPhone Pro,“ pobavil se Chimaev na soupeřovu adresu.

Bývalý šampion veltrové divize Usman po dlouhém působení v kategorii do 77 kg, kde hned pětkrát úspěšně uhájil královský trůn, přechází o váhovku výš. V případě vítězství by se navíc přiblížil k titulové šanci. „Mám před sebou horu, na kterou musím vylézt. Nejprve se vypořádám s ní, a pak budeme řešit, co dál,“ vysvětlil rodák z Eda, jenž nevyvrátil možný návrat do divize, které dlouhé roky kraloval. Chimaev se naopak vrací tam, kde v UFC začínal.

Na galavečeru dojde i k bitvě v polotěžké divizi, kde si k titulové šanci bude chtít cestu proklestit bývalý uchazeč Magomed Ankalajev. Do bojiště se přitom vrací po necelých deseti měsících, kdy svedl remízovou bitvu o uvolněný pas s Polákem Janem Blachowiczem. Nyní bude před ním v kleci stát rozjetý Brazilec Johnny Walker, sedmička divize.