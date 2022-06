Každý den má nabitý. Tréninky, rozhovory, různé akce a pochopitelně také péče o svou rodinu. Taková je ve stručnosti téměř každodenní náplň Karlose Vémoly. Český Terminátor se měl během víkendu zúčastnit i charitativní akce, na kterou však kvůli svému zranění nemohl dorazit. Fanouškům se proto omluvil na sociálních sítích, načež pro Sport.cz objasnil i to, co stálo za jeho neúčastí.

„Včera (sobota) jsem měl mít charitativní akci, které jsem se však nemohl zúčastnit. Sháněl jsem doktora, což je o víkendu dost těžké," začal Terminátor, který se přesto dočkal pomoci od uznávaného fyzioterapeuta Pavla Koláře. „Pan Kolář byl na chatě, naštěstí je to ale úplně skvělý člověk, a když mám nějaký problém, tak když může, tak pomůže," pokračoval Vémola.

Šestatřicetiletý bijec vyhledal lékařskou pomoc z preventivních důvodů. „Pan Kolář se mi na to podíval a zjistili jsme, že to není nic vážného. Je to naraženina, otok, který se mi rval v koleni. Vytáhl mi z toho vodu a opíchl mi to zklidňujícími věcmi," popsal průběh zákroku bývalý zápasník slavné UFC, kterého v následujících dnech čeká kemp v Polsku.

„Zítra odjíždím na kemp do Polska, kde se bude tvrdě trénovat a spárovat. Udělat celý týden, aniž by se mi na to doktor podíval, tak hrozilo, že kemp zruším. Není to nic, co by mě mělo limitovat. Pár dnů mě to sice limitovalo, ale kdyby mi to pan Kolář neošetřil, tak bych si to v Polsku mohl doničit ještě víc. Nechtěl jsem to proto podcenit," pokračoval bývalý šampion střední váhy organizace Oktagon MMA.