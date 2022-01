"Chtěl bych se vyjádřit k jedné věci. Po Praze se říká taková věc, že se mnou Karlos nechce zápasit, nebo že nechce vzít ten zápas nakonec. Tak bych chtěl jen říct, že už jsi do toho jednou do pr*ele šel a já už se na to dva roky připravuju a čekám, až se uzdravíš. Vím, že už zdravý jsi a že trénuješ, tak buď alespoň trochu chlap a přijmi ten zápas. Podle mě sis jednoduše uvědomil, že dostaneš přes pí*u a půjdeš na zem a nechceš ztratit ten svůj hajpíček, že v OKTAGONu je jenom jeden král, což je vlastně reálně Attila. To víme všichni," začal nevybíravě Marpo na svém Instagramu.

Terminátor usilovně pracuje na svém návratu, který ještě několik týdnů či měsíců potrvá. Právě boxerský zápas s Marpem by mohl pro českého bijce rizikový. „Buď chlap a přijmi ten zápas. Už jsme prodali tisíce lístků na ten zápas a myslím si, že by to lidi velmi zklamalo je takhle vyfakovat a říct, že to nebereš. V květnu tě prostě 21. čekám v O2 Aréně v ringu. Přestaň si se živit bulvárními koko*árnami, že se všude volá Blesk a vlez zase do ringu nebo do klece a buď trochu chlap," dodal vytočený rapper na soupeřovu adresu.