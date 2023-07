O konkrétní podobě zatím jasno nemá, přesto o práci například v milovaných bojových sportech by neměl mít nouzi. Volnou pracovní pozici by pro něj například mohla mít organizace Oktagon MMA. „Žádnou oficiální nabídku od nich zatím nemám. Doufám, že s nějakou přijdou," usmívá se Vémola, pro kterého by trénování s koncem kariéry rozhodně nešlo stranou.

„Budu trénovat dál. Nebudu jen sedět a nic nedělat. Jak jsem celý život miloval kulturistiku, tak si představuju, že budu starej, šedivej, vousatej a namakanej dědek. Něco jako je Monster (Petr Kníže – pozn. red.). Budu něco dělat," ujišťuje osmatřicetiletý bojovník, jenž je v poslední době spojován i se zájmem organizace Clash of the Stars, která se zaměřuje na zápasy influencerů a dalších známých osobností. Na jednom z turnajů se dokonce sám Vémola ukázal.

Karlos Vémola shazuje na Štvanici, zbývá kolem 12 kg. Co může zvrátit rozhodnutí končit?Video : Sport.cz

Je ale jasné, že k účasti by ho musel přesvědčit pořádně tučný honorář. „Doufám, že nikdy nepřijde, zatím nejsou na takové úrovni," rozesmál se. „Zas na druhou stranu si myslím, že by to každý zápasník vzal. Dělal jsem si srandu, že bych bral do klece osm Kotlárů a za každého bych dostal milion. A kdyby mi někdo těch osm milionů dal, tak by se mi těžko říkalo ne. Neznám zápasníka Oktagonu, který by v rámci sranda zápasu dostal osm milionů a nešel by do toho. A pokud jo, tak podle mě kecá," přemítá Terminátor a dodává. „Za osm milionů vlezu kamkoliv, s kýmkoliv a kdekoliv."

Konec kariéry by mohl oddálit i zápas na fotbalovém stadionu, o kterém se hodně spekuluje. „Určitě na to nebudu čekat pár let. Pokud by měl vyjít, tak by to muselo být příští léto. Muselo by to být potvrzené," přiznává Vémola, který už byl okouknout fotbalový Eden při koncertu hudebníka Marka Ztraceného.

Co ale musí vyloučit, tak to je návrat ke kořenům. Ještě před érou zápasníka se totiž věnoval kulturistice, kde rovněž sbíral úspěchy. „Myslím si, že určitě ne. Za prvé je moje tělo zdeformované. Mám urvaný tricpes, což je nesymetrie na ruce. Mám urvaný křížový vaz, což znamená nesymetrie na noze. Na kulturistiku po všech těch zranění rozhodně nemám," uvědomuje si.

„Asi bych ani v dnešní době nechtěl závodit v tangách na pódiu," pobavil se Vémola, který si bude muset dát po konci aktivní kariéry pozor na obžerství. Je to totiž milovník jídla. „Chci se udržovat. Hlavně proto, že miluju jídlo. Jinak se budu přežírat a budu mít 150 kg. Kulturistika mě zachrání od toho, abych neumřel na obezitu," říká.