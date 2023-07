Květnová porážka s dlouholetým rivalem Patrikem Kinclem ho přivedla na jiné myšlenky. Po jednoznačném bodovém nezdaru sám usoudil, že je čas pověsit rukavice na hřebík. Vémola si proto dal pro zbytek letošního roku a kariéry za cíl už jen tři zápasy – červencový zápas na Štvanici, říjnovou obhajobu titulu polotěžké váhy a prosincovou odvetu Zápasu století s Attilou Véghem. Jiný motor v roli bojovníka už nevidí.

„Musel by to být zápas, který by mi dával smysl a oheň. Kromě těch tří, které mám v hlavě, ho nemůžu najít. Ve svém věku a zdravotním stavu se tu nebudu dohadovat s lidmi, které má Oktagon podepsané. Ať už větší jména jako Pirát nebo třeba Polívka. Asi mi to za to už nestojí. Nestojí mi to za ten hejt, který se tím dá sklízet," přiznává tradičně dobře naladěný Vémola.

Historicky první Čech v slavné UFC přesto nabízí možná lákadla, která by ho zřejmě od plánovaného konce přesvědčila. „Musela by to být nějaká bomba. Tenkrát se například spekulovalo, že by podepsali Natea Diaze (bývalý bojovník UFC). Kdyby se jim někdo takový povedl, tak by mě to třeba z důchodu vytáhlo. Stejně tak, kdyby se ozvalo KSW, že mě chtějí s Mariuszem Pudzianowskim. Musí mi to dávat smysl," upozorňuje.

Pokud tomu tak nebude, bude odveta se slovenským rivalem Attilou Véghem tou poslední. „Chci, aby to byl můj konečný zápas," opakuje. Objevily se ale zvěsti, že by tento očekávaný duel nemusel podle plánu uskutečnit již letos prosinci, ale až v průběhu příštího roku. Počkal by si tedy Terminátor? „Pokud by se letos nestihl, a to z jakýchkoliv důvodů, třeba, že by to Attila nestihl, tak určitě," přiznává.

„Zatím to ale není oficiálně potvrzené, jsou to spekulace. A to, že bych čekal? Já ale zas nerad sedím a čekám. Asi bych jednal s Oktagonem, zda by zápas nešel nahradit třeba s Michalem Materlou, což by byla dostatečná náhrada," nabízí možnou variantu za slovenského rivala, který se od prvního vzájemného zápasu v roce 2019 v kleci neukázal.

Foto: Oktagon MMA Karlos Vémola (vlevo) v souboji s Patrikem Kinclem.

Nevylučuje ani vysněnou vidinu zápasu na fotbalovém stadionu. „Kdyby to vyšlo, tak bych musel věci malinko překopat. Ale třeba to bude součástí těch tří zápasů, které jsem oznámil. Nechte se překvapit, na něčem s Ondrou (Ondřej Novotný – spoluzakladatel organizace Oktagon MMA) usilovně pracujeme," tají olomoucký rodák.

Odchod do sportovního důchodu by přinesl i pozitiva. „Čím dál víc si uvědomuji, že jsem zanedbával mnohem důležitější věci. Mému klukovi bylo před dvěma dny 13 a dceři je 16. Za šestnáct let jsem je nikdy nevzal na dovolenou. Když se nad tím zamyslím, tak je to velké zklamání jako otce," trápí Vémolu, který si s rodinou vyrazí právě po zápase na Štvanici. Dovolená v Thajsku ale bude zapojená i s přípravou na říjnovou obhajobu titulu. „Bude to spojení příjemného s užitečným," směje se.