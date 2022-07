Znovu si na sebe upletl bič výrokem, že sebevědomého Srba Aleksandra Iliče v titulové bitvě o pás polotěžké váhy nepustí ani do třetího kola. Svému slibu ale opět dostál. Vémola ovládl vrchol turnaje Oktagon 34 na pražské Štvanici, „Jokera" ukončil již ve čtvrté minutě na arm triangle choke (škrcení).

„Tohle ukončení na tréninku jedeme znovu a znovu. Strašně mi to funguje. Plán to nebyl, plán byl si ho pohlídat na zemi. On ale udělal největší chybu, co mohl. Rozhodl se se mnou bojovat zespod, což je největší blbost. Čekal jsem jen na jeho chybu," popsal Terminátor na pozápasové tiskové konferenci.

Sestřih zápasu. Karlos "zvémoloval" Iliče. K ničemu ho nepustilVideo : Oktagon TV

Vémola nepřekvapil rychlým koncem zápasu, ale také netradiční nástupovkou, při které nasedl jako král na trůn. "Říkal jsem si, že ke královskému nástupu je potřeba hudba hodná krále. Na to tady máme jenom Karla Gotta. Do klece mě doprovázel samotný Bůh. Rozhoupalo to Štvanici a jsem za to rád. Není to ale něco, co budu opakovat," má jasno sedmatřicetiletý šampion.

Vizitka šampiona polotěžké divize dodává Terminátorovi mnoho scénářů do budoucnosti. „Jediný, proti komu bych v polotěžké váze obhajoval, by byl Attila Végh. On byl jediný, kdo mě v polotěžké váze porazil. Je to v podstatě jeho pás, který teď bude doma do té doby, dokud si pro něj nepřijde. Ještě ale v Německu běhá jeden blázen, který si říká Terminátor. Tak, kdyby chtěl zápas. Tohle jsou jediní dva, proti kterým bych obhajoval," objasnil Vémola, který během tří měsíců zvládl uspět i ve třetím duelu.

„Doufám, že budu v Německu, kde nastoupím proti komukoliv, koho přede mě postaví. Klidně v těžké váze. Ondrovi (promotér) jsem slíbil i to, že té malé tlusté 77-ce vezmu pás, na tom už jsme domluvení," objasnil Terminátor další plány.

Překvapení! Ne jako Terminátor, ale jako král a s Karlem Gottem nastoupil na Štvanici Karlos VémolaVideo : Sport.cz

Vémola sice nedávno oslavil své 37. narozeniny, přesto mu motivace do zápasení nechybí. „Každý zápas je na mě obrovský tlak, o to víc mě to motivuje a žene dopředu. Přeci nemůžu tvrdit, že jsem král Oktagonu a potom prohrát nebo klopýtnout. Proto dělám, co dělám. Neustále chci dokazovat těm zlohlasům, kteří říkají, že si vybírám soupeře," pokračoval čerstvý šampion, kterého ve čtvrtek čekají jiné povinnosti.