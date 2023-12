Byť se tento česko-slovenský souboj uskuteční v domluvené váze do 88,5 kg, přesto nestárnoucí Vémola dal shozená kila na sobě znát. Musel dokonce odložit zápasnické šortky, aby se vešel do stanoveného limitu. „Stárnu, ta 88 byla peklo, ale večer na tom budu o pár kileček líp. Potřeboval jsem to malinko doplnit,“ líčí 38letý šampion polotěžké divize.

Navážit dokázal (88,45 kg), menší překvapení se dostavilo záhy. Staredown s Krištofičem totiž proběhl nezvykle rychle, Vémola se po krátkém pohledu z očí do očí otočil směrem k fotografům. Chtěl to mít rychle za sebou. „Neznamená to vůbec nic. Teď potřebuju doplnit energii a zítra se vítězně rozloučím s O2 arenou,“ vysvětlil své počínání.

Ukončím ho KO v prvním kole, předpovídá Samuel „Pirát“ Krištofič před zápasem s Karlosem Vémolou.Video : Sport.cz

„Staredown mě překvapil, Karlos rychle odešel. Pak řekl, že to nic neznamená, ale každý staredown něco znamená. Zatím jsem to nezpracoval, ale bylo vidět, že toho má dost. Cokoli pod 90 kg mu dělá fakt problém. Uvidíme večer, ale těch pár hodin ve mně nechává otazník,“ neskrýval překvapení Ondřej Novotný, spoluzakladatel organizace.

Naopak o 4 roky mladší slovenský rival má pro soupeřovo chování vysvětlení. „Celkově se mi zdá nejistý, bylo tomu tak už při předešlých staredownech. Možná to je jen můj dojem, možná to tak skutečně je. Uvidíme v zápase,“ těší se Krištofič, který naopak s váhou problém neměl (88,4 kg).

„Sedělo mi to, nebylo to nic drastického. Nemusel jsem se v přípravě držet v kalorickém defiticu. Za celý týden jsem odvodnil nějakých 6 kil. Cítím se stále dobře, nesebere mi to tolik energie do zápasu,“ zajímá bývalého prozatímního šampiona ve střední váze, který jde do zápasu s jasnou predikcí. „Ukončím ho KO v prvním kole!“ vzkazuje.

Dusno na staredownu před dalším zápasem na Oktagonu 51. Hassan Shaaban nevybíravě odstrčil Tomáše Fialu.Video : Sport.cz

Během ranního oficiálního vážení si bez problémů poradila finálová dvojice milionového projektu Tipsport Gamechanger, kde si vítěz souboje přijde v přepočtu na 7 milionů korun. Řek Andreas Michailidis a Srb Bojan Veličkovič navážili 77, respektive 76,9 kg. Jako jediný ani na druhý pokus nenavážil Němec Hassan Shaaban, který dělal pořádné problémy i během staredownu, kde případné potyčce s českým bijcem Tomášem Fialou zamezili až přítomní lidé.