Vémola zároveň připomíná, že výzva na vzájemný souboj byla adresována hned na několik adres. „Nabídek jsme poslali plno včetně Kincla, který zápas nechtěl. Proslýchá se, že chtěl hodně peněz. Ve volném překladu je to tak, že zápas s Vémolou nechci, nebo mi za to dejte hodně peněz a já se klidně nechám zmlátit. Stephan Puetz není připraven a neví, kdy bude ready, takže na něj nemůžeme čekat. Michal Materla je naopak mimo. Nikdy jiný nás nenapadl,“ poodkrývá vyjednávací procesy ve vysílání na sociálních sítích.

Hozené rukavice se tak chopil známý ranař „Pirát“ Krištofič, s nímž se měl Vémola utkat již v roce 2021, kdy byl ale souboj zrušen vinou zranění na straně českého bojovníka. „Rozhodně ho nepodcením. On jde do zápasu s tím, že nemá co ztratit. Když jsem šel do zápasu s Palem Langerem, tak byl vyhajpovaný po dvou výhrách a lidi do něj vkládali velké naděje. Právě tím, že do mě moc nadějí nevkládáte, tak o to větší to bude jeho síla, což nechci podcenit. Pirát tímhle zápasem může jenom získat a já mu to samozřejmě budu chtít překazit,“ má jasno šampion polotěžké váhy.

Vrací se mu tak vzpomínky na minulost, kdy se s Krištofičem nejednou přestřeloval a emoce pořádně bublaly v obou táborech. „Musím poděkovat Oktagonu, že mi připomněl všechny jeho blbé kecy z minulosti, protože jsem málem zapomněl na to, jak on dokáže být někdy hloupej. Myslím, že na tenhle typ člověka se mi bude připravovat mnohem lépe, než na Langera, což byl fakt hodný kluk,“ je rád Vémola, pro něhož se bude jednat již o pátý duel v rozmezí deseti měsíců.

Bojovat se bude v domluvené váze do 88,5 kg, díky čemuž se Vémola nemusí vracet do střední divize. „Tu si Pirát asi trochu vybrečel, chce mě malinko potrápit. Dřív chodil těžkou váhu, bylo mu to jedno. Beru to tak, že mě chce co nejvíc vyšťavit, abych se co nejvíc vyshazoval. Na mě to působí naopak. Já se na něj o to víc naseru a o to víc ho budu nenávidět,“ motivuje se Vémola, který dle svých slov aktuálně váží 102 kilo. „Vím, že mi chybí 4 kila, abych to urval. Těch závěrečných 10 dodělám ať se děje, co se děje.“

38letý historicky první Čech v slavné UFC zareagoval i na komentář krajana Viktora Pešty, který mu pod příspěvkem na sociálních sítích vzkázal, že zápas s ním přijme, i když má necelých čtrnáct dnů před tím zápas v KSW, kde má podepsanou smlouvu. „Ukazuje velkou neúctu k soupeři, protože v těžké váze to může dopadnout jakkoli. Podívejte se na Míšu Martínka, jak dopadl v posledním zápase,“ připomíná nedávný nezdar českého těžkotonážníka právě pod polskou značkou.

„Opravdu si Pešta myslí, že když má 14 dnů přede mnou zápas tak, že Oktagon bude promovat zápas mezi mnou a jím a doufat, že to dopadne dobře? Takhle se zápasy nedělají. Měl by se soustředit na vlastní kariéru. Kdyby fakt se mnou chtěl zápasit, tak Oktagonu mohl říct, že v KSW vypoví smlouvu a půjde sem, což ale neudělal. Kariéra se nedělá tak, že se někomu furt vozíte po zádech a neustále máte hloupé kecy. Má svojí práci někde jinde, tak nechápu, proč si mě neustále bere do huby. Asi mu dost ležím v žaludku,“ přemítá nad situací.