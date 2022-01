Vynikající zpráva! Slovenský zápasník byl po prodělaném infarktu propuštěn z nemocnice

Jsou to zhruba dva týdny, co MMA zápasníka Miroslava Štrbáka postihl během tréninku infarkt. Slovenský bijec byl po tomto nezáviděníhodném incidentu okamžitě převezen do nemocnice, kde strávil několik dní a podle dostupných informací byl dokonce uveden do umělého spánku. Štrbákův stav se ovšem nakonec zlepšil, že byl z nemocnice propuštěn. Při této příležitosti vyjádřil na sociální síti poděkování.

Foto: Oktagon MMA Miroslava Štrbáka postihl během tréninku infarkt, z nemocnice byl nyní propuštěn.Foto : Oktagon MMA

Článek „Ahoj přátelé, už jsem s přítelkyní Berenikou konečně doma. Konečně jsem v pořádku. Rád bych tímto poděkoval Tomáši Deákovi, Matěji Silimu a Igoru Danišovi za to, že mi zachránili život. Také děkuji svému bratrovi a Jančimu Hartlovi, že se o vše postarali, zatímco jsem ležel v nemocnici. Také děkuju všem lidem, kteří mi drželi palce," vyjádřil se dvaatřicetiletý Slovák na svém Instagramu. MMA Drama na tréninku! Slovák dostal infarkt, ve vážném stavu musel do nemocnice Samotné drama se odehrálo 5. ledna letošního roku, kdy slovenského zápasníka Miroslava Štrbáka během tréninku postihl infarkt. Ostatní bojovníci mu okamžitě poskytli první pomoc a byla ihned zavolána rychlá záchranná služba. Krátce po tomto incidentu se vyjádřila zápasníkova manažerka Nina Sedláková, která uvedla, že Štrbákův stav je stabilizovaný. Začaly se ovšem šířit i informace, že je Slovák uveden do umělého spánku. Dvaatřicetiletý zápasník byl po více než čtrnácti dnech propuštěn z nemocnice a z nejhoršího se zdá být venku. Štrbák by však v nejbližší době měl podstoupit další vyšetření, které odhalí, zda je ohroženo pokračování v kariéře. MMA Porážka s Vémolou mi dala hodně. Zkušenosti se nyní pokusím zúročit, hlásí obávaný zápasník

Reklama