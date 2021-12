Vzduchem létaly pěsti! V kleci se rozjela nelítostná válka

Kvapil se zpět do klece vrátil po dlouhých dvou a půl letech. Nedávno si sice vyzkoušel zápas v boxu, v MMA však naposledy zápasil v červenci roku 2019. Český bijec tak po dlouhé pauze zahlásil návrat, který byl vítězný. Ukrajinec Kazmiruk, jenž byl před zápasem bez prohry, mu ale nic nedaroval.

„Moc jsem si to užil. Bylo to náročnější, než jsem si myslel. Díky bohu jsem to ale zvládl," zhodnotil utkání Kvapil.

Náročný vítězný návrat Tomáše Kvapila do klece. Teď si bude léčit vazy, žebra a obličejVideo : Sport.cz

Rodák z Hradce Králové přitom předvedl solidní vstup do zápasu. V úvodních dvou kolech dokázal soupeře držet na zemi a nepouštěl ho k ničemu vážnějšímu. V posledním kole ovšem několikrát inkasoval také Kvapil, který se vzápětí sám ocitl na zádech. Kazmiruk ani přes závěrečný tlak nedokázal přetavit vítězství ve svůj prospěch. Na body totiž zvítězil český bijec.

„Zápas skončil a já jsem byl nešťastnej. Ještě jsem si to v hlavě nedokázal přebrat. Nemůžu říct, že bych s tím byl spokojenej. Vítězství je ale doma a to se počítá," neskrýval zklamání Kvapil.

"Kvápa" tak zaznamenal vítězný návrat a do budoucna netají velké ambice. Jako první se ale musí stoprocentně uzdravit. „Musím se zotavit z ran, které jsem schytal. Během přípravy jsem měl několik bolístek. Nastupoval jsem s trochu poškozeným postranním vazem v koleni. Zároveň jsem měl trochu naražená žebra. Teď se k tomu přidal i obličej, ale to jsou takový ty dobrý rány, který jsou pak dobrý do klubu na holky," dodal s úsměvem.

Foto: MMAsters League Nebylo to zadarmo. Tomáše Kvapila po zápase zdobily šrámy.Foto : MMAsters League

Zlatým hřebem celého galavečera byl souboj mezi Jakubem Kroftou a polským šampionem Mateuszem Janikem. Prvně jmenovaný byl velkým favoritem a to potvrdil také v kleci. Krofta většinu času tahal za delší konec provazu, dařilo se mu lépe pracovat v postoji a také jeho údery byly tvrdší a přesnější. Polák Janik ovšem prokázal tvrdost, v závěru zápasu doslova přežil nápor soupeře, což bylo cennou útěchou. I tak se z vítězství poměrem 3:0 radoval Jakub Krofta.

„Domácí prostředí si užívám pokaždé, když jsem tady v Pardubicích. Je to pro mě takové vyvrcholení celého roku," sdělil Krofta, který si navíc vysloužil bonus za výkon večera.

Krofta se přitom měl utkat s talentovaným Tadeášem Růžičkou, který ovšem kvůli zranění nemohl nastoupit a jeho místo tak zaujal Mateusz Janik. „Soupeř byl poměrně dobrej. Nechtěl jsem ho podcenit. Věděl jsem, že má své kvality. Jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Bylo to těžké někoho místo Tadeáše sehnat. Tohle byl fighter, který vzal tu hozenou rukavici," nastínil situaci Krofta.