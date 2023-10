Nejprve taktické šachy, poté štípaná, která zvedala diváky ze sedadel. Divoké první dvě kola by zřejmě vítěze nenašla, zásadní zvrat ale přišel v poslední pětiminutovce, ve které bral síly z bouřlivé podpory fanoušků již zmíněný Brichta. Ostříleného Poláka Szymanského přejížděl ve velkém stylu, po krvavé spoušti se navíc dalo uvažovat o předčasném konci. Ten přišel až v samotném závěru duelu, kdy domácí rozhodčí musel krajana ochránit před dalšími ranami.

Zejména v závěrečném úseku sápal Brichta po posledních silách, soupeře chtěl za každou cenu ukončit před finálním gongem. „Spíš jsem ani nečekal, že to sudí nakonec ukončí. Tenhle rozhodčí je fakt zkušený, mluví z něj zkušenosti z organizace Clash of the Stars. Známe se, je to dobrý borec a špičkový rozhodčí, který ví, kdy to ukončit. Od toho tady já nejsem,“ komentuje Brichta, pro kterého dopadl i druhý duel v KSW vítězně.

Byl to hezkej vypínák. Probudil jsem se u pletiva a ptal se, co se děje, popisuje své KO Michal MartínekVideo : Sport.cz

Před duelem třetí nejlepší lehká váha Szymanski ho však donutila si pořádně hrábnout. „Neuvěřitelně náročný zápas, což jste mohli vidět. Sáhl jsem si na dno. Ve třetím kole jsem skoro mlátil z posledního, ale říkal jsem si, že to chci ukončit. Nikdo z vás si to nedokáže představit, ale je to jako, kdybyste umírali a najednou se vám před očima zjevili trenéři a všichni, co jsou s vámi v rohu. Říkal jsem si, že musím a na co sakra čekám. Chtěl jsem vyhrát a ukázat, že jsem lepší než on,“ přál si Brichta, jehož duel byl podle odborníků vůbec tím nejlepším z celého galavečera.

Do statistik přidal již dvanácté zelené políčko, z posledních devíti střetů ani jednou nepadl. Famózní formu by ale mohl zhatit náhlý konec kariéry, o kterém často mluví. „Co mě teď čeká? Nic, už chci do důchodu. Stačilo mi to, mám zápasů více než dost. Baví mě Youtube a podcasty. MMA je pro mě jako koníček. Baví mě to dělat a být s kamarády s tělocvičně. Zajdu si čtyřikrát týdně na trénink, ale je to pořádný trénink. Ale nevím, mám toho teď dost,“ povídá upřímně.

V internetové tvorbě se zkrátka našel. Není proto divu, že jí věnuje spousta volného času. „Podcastu na Youtube toho věnuji ještě míň, ale peněz je tam o dost víc. Musíte vzít váhy, položit všechno a vyjde vám z toho nepřímá úměra. Co je lepší? Jednoduché,“ přemítá pražský fighter. O kolik víc si přijde, odmítl říct. „To vám fakt neřeknu. Není to kvůli mně, ale raději nebudu říkat kvůli komu. Ještě by na mě přišla nějaká kontrola,“ rozesmál se Brichta.

Viktor Pešta hodnotí výkon Michala Martínka a prozrazuje víc o svém dalším zápase v KSW Video : Sport.cz

Kladný vztah má například k politice, jedním z jeho hostů podcastu BrichTalk byl v minulosti také bývalý kandidát na prezidenta Andrej Babiš. V této sféře hodlá pokračovat. „Politika mě baví, baví mě to řešit. Tímto apeluji na ministryni obrany, aby se vykašlali na F-35 (bojový letoun),“ říká s nadsázkou. S úsměvem promluvil i ke svému aktivnímu kandidování. „Jenom komunální volby. To je jako, když chcete jít rovnou do profi, ale nejprve se musíte obouchat v amatérech. Pokud dopadnou dobře komunálky, tak potom se můžu trochu hýbat s velkými žraloky,“ uzavřel.