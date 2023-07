Angažování účastníka některé z reality show nebude v podání bojové organizace Oktagon MMA ojedinělou záležitostí. V loňském roce se na turnaji na pražské Štvanici proti sobě postavilivúčastníci Love Islandu a Survivoru Nathan Dzaba a Adam Raiter. S odstupem roku je tu nová tvář, jejíž příchod ale značí něco jiného. Dvaadvacetiletý Vlček totiž má za sebou amatérské duely, přičemž nyní naskakuje do hry poprvé v roli profesionála.

Jak se zrodil váš přesun do Oktagonu?

Bylo to tak, jak říkal Ondřej Novotný (spoluzakladatel Oktagon MMA – pozn. red.), že jsem za nimi přišel. Jako první jsem jim ale po účinkování v reality show Love Island napsal na Instagram, jestli by o to měli zájem. Odpověděli mi. Pak jsme si s Ondrou sedli, mluvili jsme spolu zhruba hodinu a řešili jsme spolu moje plány. Probírali jsme například mojí zápasnickou minulost a podobně. Zaujalo ho to a plácli jsme si. Další fází bylo ladění termín zápasu, přičemž konkrétní nabídku na zápas na Štvanici jsem dostal zhruba před měsícem. Neváhal jsem ani chvíli.

Před jakou dobou ke kontaktování došlo?

To už bylo dřív. Na konci minulého roku...Prvně se domlouval jiný termín zápasu, ale nakonec to dopadlo takhle. S Ondrou jsme se pak potkali ještě na nějakých akcích, kde jsme o tom také lehce debatovali.

V případě, že by Oktagon tehdy o vás neměl zájem, připadala v úvahu jiná organizace?

Samozřejmě mě oslovilo Clash of the Stars. Měl jsem s nimi schůzku, na které jsme se nedohodli. Pak jsme měli ještě jednu, kde jsem jim ale říkal, že jsem v jednání s Oktagonem, se kterým jsme byli dohodnuti už na dřívějším termínu zápasu. Pak ale komunikace utichla a do toho se mi znovu ozval Clash s tím, že by pro mě měl zápas s dobrým bojovníkem, o čemž jsem pochopitelně dal vědět i Oktagonu. Do toho zápasu bych šel jen kvůli tomu zápasníkovi, a ne, aby to byla v uvozovkách nějaká komedie. Oktagon zareagoval tak, že pro mě něco plánují. Ozvali se mi a dojednala se Štvanice, na kterou se extrémně těším. Už jsem se tam byl jednou podívat a musím říct, že je to krásný turnaj.

Bude se jednat pouze o jeden zápas, nebo je to dlouhodobější smlouva?

(úsměv). Ještě to nemám vyřešené, řeší se to. Ale rozhodně bych byl rád, kdyby to bylo víc zápasů než jeden, ale uvidíme, jak to celé dopadne. Teď je nejdůležitější, jak mi dopadne premiéra.

S oznámením vašeho přesunu do Oktagonu se spustila lavina komentářů. Jaké reakce jste zaznamenal vy?

Okolí mi rozhodně fandí, věděli o tom. Ale co se týče reakcí ostatních lidí, tak jsem očekával, že budou negativní. Ve finále to bylo 50:50. Mnozí si totiž řeknou, že kluk z Love Islandu jde zápasit do Oktagonu. Navíc i Ondra Novotný říkal, že Štvanici si musí zápasník zasloužit. Ale zas na druhou stranu uvedl, že jsem pro ně zajímavý. Mám příběh a přinesu zase něco jiného. Ale musím říct, že čím víc se ten zápas blíží, tak hodně lidí se mě zastává a fandí mi.

Umíte se vypořádat s kritikou?

Jsem na to zvyklý. Když oznámení vyšlo najevo, tak jsem čekal, že nějaká kritika bude. Já si ale komentáře u příspěvků ani neotvírám. Vůbec nevím, kdo tam co napíše. Čtu si jenom zprávy od lidí, kteří píšou jenom mně. A ty jsou jenom pozitivní. Z hejtů si jinak nic nedělám, je mi to úplně jedno. Jsem za ně možná i rád. (smích)

V Oktagonu byste ale bez působení v Love Islandu patrně nebyl viďte?

Rozhodně. Ondra Novotný by o mě v životě neslyšel. Myslím si, že nikdy bych tuhle možnost nedostal a ani bych neměl možnost se živit sociálními sítěmi. Dalo mi to hodně.

Možná právě díky této reality show by vás mnozí čekali spíše v organizacích typu Clash of the Stars, které se soustředí na zápasy influencerů a dalších známých osobností. Nemyslíte?

Stoprocentně. Jak jsem ale řekl, o možnosti zápasit v Clashi jsem diskutoval. Byl jsem nalomený, jestli ano, nebo ne. Ze začátku jsem byl stoprocentně za ne. Když mi ale nabídli toho zápasníka, tak jsem si vlastně řekl proč ne. V tu dobu jsem ale vedl jednání s Oktagonem, který byl pro mě na prvním místě.

Byl jedním z důvodů, proč měl o vás Oktagon zájem i fakt, že máte zápasnickou minulost? Máte za sebou tři amatérské MMA duely, do toho i další zápasy v judu.

Je to tak, ale tyhle věci se o mně moc neví. Všichni mě znají jako kluka z Love Islandu a to je všechno. Pak už neví, že mám takový background. Teď se to sice zlepšilo, už to začínají vnímat, ale první reakce byly jasné...I proto jsem chtěl profesionální zápas, a ne nějaký celebrity fight. Myslím, že to tady ještě nikdo nikdy neudělal. Věřím, že všechny překvapím.

V rámci premiéry v profi MMA vás ale nečeká nic jednoduchého. V kleci bude stát Slovák Gabriel Török, který má za sebou dvanáct profesionálních zápasů (4-7-1). Není to takhle na začátek až příliš velké sousto?

Soupeře jsem nevybíral já, kývl na to trenér. A co mi on řekne, tak do toho jdu. Nikoho bych neodmítl. Soupeř sice je kvalitnější a zkušenější, ale o to mi šlo. Nejdu dělat celebrity fighty. Pokud chci jít mezi profesionály, tak tyhle bojovníky musím porážet. On sice má záporné skóre, ale na to bych se úplně nedíval. Zápasil s dobrými jmény. Je nižší, těžší a určitě bude mít silově navrch. Myslím si, že to bude chtít tahat na zem. To je můj názor, ale uvidíme.

Byl ve hře ještě jiný soupeř?

Prý ano. Posílali jednoho Slováka, který ještě také není v profesionálech. Toho trenér ale odmítl. Zhruba po týdnu mi řekl, že půjdeme právě s Törökem.

Profesionální kariéru tedy nastartujete ve věku 22 let. Přichází to v ideální dobu?

Je to hrozně individuální. Samozřejmě jsem chtěl mít více zápasů v amatérech, dařilo se mi...ale potom jsem kvůli Love Islandu přestal na chvíli trénovat, abych tam vůbec odjel (smích). Ale upřímně, pokud by mi nepřistála tahle nabídka, tak zápasím dál v amatérech. Teď jdu do profi. A jestli je to brzo, nebo ne? To je individuální. Někdo na to má dřív, někdo ne. Já zkušenosti mám a teď je musím jenom předvést v kleci.

Kde jsou tedy vaše přednosti a slabiny?

Přednosti mám z juda, díky tomu mám dobrý wrestling a zem. A slabiny? Ze začátku to byl postoj. Teď si ale myslím, že už jsem komplexní zápasník.

Není tajemstvím, že se už nějakou dobu připravujete v tělocvičně Gorila MMA, kde trénují i elitní tuzemští bojovníci. Kdo vám dává nejvíc zabrat?

V boxu rozhodně Daniel Škvor. Každou středu tam jezdí spárovat i Patrik Kincl, se kterým se také poměřuji. Ale ten, když mě zalehne, tak je to problém (smích). Ještě bych rád zdůraznil jedno jméno, a to je Tagir Machmudov. Amatérský mistr světa a Evropy v MMA. Je hodně zkušený, navíc v mé váze. I on mi dává hodně zabrat.

Měl jste nějaké reakce od kluků z gymu právě na váš přesun do Oktagonu?

Bylo víc názorů. Někdo říkal, že je to moc brzo, ale byli tu i tací, co tvrdili, že je to nabídka, která se neodmítá. Také trenér byl ze začátku proti. Když se nad tím ale pozastavil, tak řekl proč ne...Bál se toho, aby potom o mě nepřišel tím, že si dám jeden fight na Štvanici a skončím. Řekl jsem mu, že takhle to rozhodně nechci. Sedli jsme si a usoudili jsme, že do toho půjdeme.

V plánu je to tedy dělat dlouhodoběji?

Chci to dělat a věnovat se tomu. Mám to takhle nastavené. Trénuji celý život a furt budu. Pak už jde jen o to přetáhnout to z tréninku do klece. Neříkám, že u toho vydržím třeba patnáct let, ale uvidíme, jak to půjde.

Dalo by se čistě zápasením uživit?