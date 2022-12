Z posledních sedmi duelů prohrál jedinkrát, paradoxně se ale jednalo o ten nejdůležitější zápas. Jednatřicetiletý Filip Macek se tak podruhé v kariéře musel v titulovém duelu před svým soupeřem sklonit, s odstupem necelých dvanácti měsíců ale má možnost to Dánovi Magardovi se vším všudy spočítat.

„Porážka s Magardem ze mě udělala jiného člověka i zápasníka. Doufám, že naše odveta bude už zcela jiná než první zápas. Myslím si, že jsem se od té doby hodně změnil a zlepšil. Nechci teď mít žádné velké řeči, protože nejsem v pozici, kdy bych si to mohl dovolovat. Musím to předvést v kleci," uvědomuje si Macek.

Tato slova ale jakoby znamenala signál k slovním útokům pro sebevědomého Magarda, který se do soupeře okamžitě pustil. „Žádná pohádka ani příběh z Disneylandu se fakt konat nebude. Filip bojoval o pás už třikrát, ani jednou neuspěl. Když nastoupil proti mně, tak šel snad dvaadvacetkrát na zem. I tak jsem nebyl se svým výkonem spokojený. Slibuji, že ho tentokráte ukončím," prozradil své plány. „O titul jsem bojoval jen dvakrát, teď půjdu potřetí," opravil soupeřova slova Macek.

„To je všechno, co na to řekneš? Vždyť marníš i svým vlastním životem. Sám moc dobře víš, že ať uděláš cokoliv, dopadne to zase stejně. Jediný rozdíl bude v tom, že tě ukončím před limitem. Klidně přestaň trénovat, protože to stejně nemá žádný smysl," pokračoval šampion bantamové divize.

Macka k pořádné slovní konfrontaci pobízel i vedle sedící šampion střední divize Patrik Kincl. „Nebudu se tady s tebou dohadovat, teď nejsem v té pozici. Nechám si to na zápas a hotovo. Rozumíš tomu? Nerad se hádám a nebudu to dělat. Omlouvám se lidem, vím, že by to rázem bylo zajímavější," uvědomoval si Macek, na jehož zápasnické schopnosti jako poslední narazil Fin Mikael Silander, kterého sestřelil již po minutě a půl.

„Když si porazil Silandera, hodně jsme to doma oslavovali. Tancovali jsme, slavili...jako kdybych vyhrál v loterii, protože jsem si přál s tebou znovu bojovat. Mám s tebou rozdělanou práci. Nebylo v pořádku, že si dvaadvacetkrát spadl na zem. To by se nikdy nemělo stávat. I ze svého zápasu jsem byl znechucený. Teď prostě půjdu a ukončím tě!" předpovídá třicetiletý rodák z Kodaně.

„Nebuduj si sebedůvěru, že jsi porazil dva chlapy. Vždyť jeden byl hodně starý a druhý neměl zápas dva roky a navíc byl z muší váhy. To nebyla moje úroveň, takže si na tom nebuduj sebedůvěru. Můžeš dělat cokoliv, ale nepomůže ti to. Já tě stejně dostanu! Těším se, až ti dám přes hubu," pokračoval ostře Magard, kterému se před rokem povedlo jednomyslně uspět na body a získat titul divize do 61 kilogramů.