Tohle by čekal málokdo. Kalich trpělivosti zřejmě přetekl. Šampion veltrové váhy Kamaru Usman sice naposledy v kleci zápasil v listopadu loňského roku, nyní si za cíl vybral úplně někoho jiného. A sice své nenávistné fanoušky, kterým skrze sociální sítě poslal jasný vzkaz. Jenomže to Nigerijec trochu přepískl, což posléze pochopil i on sám.

Kamaru Usman just violated his Snapchat followers😭💀 pic.twitter.com/WZ0Ki364Hl

A co vlastně vyvolalo tuto nemilosrdnou reakci? Usman měl zkrátka plné zuby nenávistných „fanoušků", kteří ho dle jeho slov sledovali za jediným cílem, a sice kritiky. Nigerijec se o pár hodin později ke kontroverznímu výroku vyjádřil a objasnil, co ho k němu vedlo.

„Dovolte mi to vysvětlit. Byly čtyři hodiny ráno, bylo to hodně nevhodně a očividně špatně napsané. Nechte mě to přeformulovat pro toho hejtra. Ty víš, kdo jsi. Jste tu jeden nebo možná dva, kteří neustále sledujete mé příběhy, abyste měli co kritizovat. Uduste se. Říkám, abyste se udusili. Ale pro mé skutečné fanoušky – miluju vás, vždycky jsem si vás vážil," objasnil Usman situaci na sociální síti.