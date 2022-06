Nesplnění váhového limitu není výjimkou ani u největších bojových organizací včetně UFC. Právě souboj se shazováním do předepsaného limitu mnohdy představuje drama do posledních chvil. Zápasníci tak doufají, aby se na váze objevilo správné číslo. Mnohdy se to ale nepovede, což byl i případ před německou premiérou česko-slovenské organizace OKTAGON MMA.