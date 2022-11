Tříčlenná skupina ve složení Tereza Bledá, její partner a trenér André Reinders má ve městě hazardu za sebou desátý den. Právě brzký odlet do Spojených států amerických sloužil k adaptaci na tamní podmínky. V největším městě státu Nevada je průměrně 17 °C a časový posun je -9 hodin.

„Letěli jsme sem dva týdny před zápasem, abychom se dobře adaptovali na zdejší podmínky. Je tu totiž -9 hodin, což znamená, abychom se dostali do nějakého tréninkového tempa a přivykli si na místní čas, tak je taková doba ideální," popisuje trenér André Reinders, jehož svěřenkyně pro něj samotného znamená premiéru v UFC.

Směr Las Vegas a UFC nabrala Tereza Bledá. Balení si užila, pas jí připomněl trenérVideo : Sport.cz

Česká výprava se přitom do Las Vegas podívala již před dvěma měsíci, tehdy byl v rámci populární show Dana White's Contender Series pro dvacetiletou bojovnici menší problém v přizpůsobení se na časový posun. „Nemyslím si, že před dvěma měsíci by tu byl nějak extra velký problém. Jiné to je pro někoho, kdo to zažívá poprvé, tak je na to možná více náchylný. Je to trochu i o zvyku, což podle mě Tereza zvládá skvěle," pochvaluje si Reinders.

A jaké jsou rozdíly mezi nedávnou zkušeností a tou současnou? „Jiné je to v tom, že je nás tu zhruba polovička. Tentokráte zápasí jenom jeden bojovník, není nás tu proto šest, ale jen tři. Navíc nebydlíme v domě s bazénem, ale ve větším apartmánu. Všechno se orientuje na to, aby Tereza byla skvěle připravená, udělala váhu a všechno proběhlo co nejvíce v pohodě," popisuje uznávaný kouč, pod jehož křídly se připravují zápasníci Karlos Vémola, Michal Martínek, Matěj Peňáz a mnozí další.

V předchozích hodinách navíc proběhl přesun na UFC hotel, kde bude probíhat tzv. fight week, během kterého bojovníci plní mediální povinnosti (rozhovory, focení, podpisy, tiskové konference). „Dnes je úterý (v Las Vegas je časový posun – pozn. red.) a teprve se všichni stěhujeme na UFC hotel, kde právě probíhá fight week pro všechny bojovníky. Všichni se přivítají, registrují na hotel, přebírají věci a podobně. Nás čeká stěhování z našeho apartmánu a vyřízení formalit," popisuje Reinders.

Neporazitelnost udržím! Terezu Bledou už za týden čeká premiéra v UFC proti Brazilce SilvaovéVideo : Sport.cz

„Tereza je především sportovec, soustředí se na svůj výkon a úplně se nevyžívá v mediálních aktivitách. Sama ale chápe, že je to nutné a zvládá to. Uvědomuje si to, je to součástí profesionálního zápasení," vysvětluje Reinders nezbytnost plnění mediálních aktivit. „Možná je v menším stresu z toho pohledu, že už si splnila první etapu a získala kontrakt, o který teď nemusí bojovat. V Contenderu si v hloubě duše říkala, že musí předvést nějaký atraktivní výkon, což často je i soupeřích," srovnává stresovou situaci bývalý zápasník.

V předchozích dnech navíc došlo k ne zrovna obvyklému setkání českých barev. V budově UFC Perfomance Insitute na sebe narazila jak výprava kolem Terezy Bledé, tak Jiří Procházka a trenér Jaroslav Hovězák, přičemž šampion polotěžké váhy půjde v Las Vegas do akce za necelý měsíc.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Reinders MMA (@reindersmma)

„Potkali jsme se na tréninku, do Perfomance Insitutu chodí většina UFC zápasníků trénovat, případně zde využívají různé regenerační procedury. V zásadě to bylo přátelské setkání, nic zásadního jsme si neříkali, bylo ale příjemné se mezi všemi hvězdami potkat s dalšími Čechy. Je super, že se komunita českých bojovníků rozšiřuje a je to v tomhle směru jenom a jenom příjemné," dodal Reinders.