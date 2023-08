Tvůrci představili první záběry, část filmu by přitom měly tvořit unikátní záběry z Vémolovy minulosti staré přes deset let, které dosud nikdo neviděl. „Známe se dlouho, intuitivně jsem točil Karlose už před mnoha lety v Londýně. Máme proto natočeného Karlose ne jako celebritu, ale jako opravdového kluka z Olomouce, co se protlouká životem,“ říká režisér Michal Samir, který se s Vémolou zná přes patnáct let.