Po více než týdenním pobytu v americkém Las Vegas přijde to nejdůležitější - zápas. A v něm půjde opravdu o hodně. V sázce totiž je smlouva v nejprestižnější bojové organizaci UFC, kam se jako první bude chtít probojovat Matěj Peňáz, který se ve středu 31. srpna v brzkých ranních hodinách předvede v populární show Dana White's Contender Series. Jeho um bude vedle klece sledovat a hodnotit ten nejpovolanější, prezident UFC Dana White.

Vizitka šestého českého zástupce v UFC je lákavá, nemusí ale zůstat jen u toho. Svému kamarádovi a tréninkovému parťákovi bude držet palce i Tereza Bledá, která má stejnou šanci, jen o týden později. Česká smečka včetně trenéra Andrého Reinderse proto do Spojených států amerických odletěla před necelým týdnem. Právě brzký odlet do zámoří sloužil k aklimatizaci na tamní podmínky. Ve Vegas totiž panují teploty přesahující 40° C, časový posun je -9 hodin.