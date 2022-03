Po opatrném úvodu začal Francouz tlačit na pilu a v polovině čtvrté minuty nečekaně trefil přesně na bradu, což bylo zásadní. „Dostal jsem přes bradu, vyletěl mi chránič. Byl jsem trošičku nahulenej. Pak jsem spíš vypadl z toho soustředění a přišlo ukončení. Lohoré zkrátka přišel dobře připravenej, dobře nastavenej. Byl pokorný, po zápase ke mně choval respekt. Ukázal, co umí. Zkrátka to tentokrát nebyl můj den," popsal třiadvacetiletý zápasník přezdívaný Gameover.

Prohra je někdy víc než výhra. I proto český bijec i nadále zůstává motivovaný. „Stále se cítím být na vrcholu. Tímhle se nic nezmění, stále mám ty nejvyšší cíle. Jsem si jistý, že mě to zase někam posune. Je to možnost, jak se něco nového naučit. Rozhodně se už nenechávám svazovat nějakým velkým zápasem. Chci stále tyhle velké soupeře, nechci žádnou potravu. Věřím, že bylo v mých schopnostech udělat s Lohorém i vyrovnanější zápas," věří si Polívka

„Teď se chci co nejdřív vrátit na vítěznou vlnu, až se mi zahojí zlomený nos, tak začnu s tréninky. Budu chtít co nejdřív zápas, vyvolalo to ve mně přesně to, co jsem potřeboval. Potřebuju se zpátky nakopnout a začít zase pořádně makat. Strašně moc jsem myslel na ten cíl, musím ale myslet na tu cestu. Věřím, že mě to posílí po všech stránkách," vysvětlil rodák z Nymburku.