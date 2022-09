Takřka dva roky bez zápasu byl Matěj Kuzník mezi lety 2018 a 2020. Po výhře nad Jaroslavem Jartimem přišlo nepříjemné zranění, které se vleklo opravdu dlouhou dobu. V říjnu 2020 se v covidové době dokázal vrátit k zápasení, když na turnaji Oktagon 17 porazil Štěpána Gubu. A bylo to velké zadostiučinění. Nadšený Kuzník začal spřádat plány na pořádný comeback a po tak dlouhém půstu logicky prahnul po dalších zápasech. V prosinci téhož roku v krvavé bitvě nakonec na body udolal Marka Bartla a připsal si třetí zelené políčko v řadě. V českých luzích a hájích se o něm říkalo, že patří k největším talentům domácí scény, jeho wrestling byl vždy obávaný a jeho kvality ještě zdokonalil trenér André Reinders.

V květnu 2021 šlo v lehké váze do tuhého. Kuzník se chystal do zápasu s Karolem Ryšavým a bylo jasné, že výhra jednoho z dvojice zařadí do titulového mixu, prohra druhému naopak zbrzdí kariéru. Kuzníkovy nástupy do takedownu ale skvělá parta stratégů trnavského SFG očekávala a Ryšavému naordinovala jít v takové situaci rovnou po gilotině. A to se také v zápase stalo. V prvním pokusu o trh chytil Ryšavý svému soupeři hlavu a překvapený Kuzník musel po necelých dvou minutách zápas vzdát.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Matej “Matheus” Kuznik (@matej_kuznik)

Druhé zklamání přišlo hned v dalším zápase. Září 2021 a turnaj Oktagon 28 v pražském O2 Universum. Kuzníkovým soupeřem je Kanaďan z legendárního TriStaru David Moon. Jeho dlouhé ruce ve třetí minutě trefují Kuzníka, který ztrácí rovnováhu a zápas končí na KO.

Dva zápasy, dvě prohry v prvním kole. Leckterému bojovníkovi by tato skutečnost přivodila pořádné vrásky na čele a především mu rozklepala kolena do nadcházejícího boje. To ale nebyl případ zkušeného Kuzníka, který se po dvou porážkách vrátil na vítěznou vlnu jen o tři měsíce později, když v Brně porazil Krisztiana Simona.

"Určitě to nebylo příjemné období, pomáhal mi ale můj kouč Vítek Schlesinger, se kterým jsme řešili i moji reakci na prohru," prozrazuje Kuzník, který se stratégem vrcholových sportovců Schlesingerem pracuje přes rok. "Sportovci učí svůj mozek reagovat na porážku, která je samozřejmě bolestivou situací. Matěj si moc dobře uvědomuje, že ho to bolelo, prožil si tu bolest, musím ale říct, že dnes umí mnohem rychleji ze smutku a bolesti přepnout a racionálně fungovat. Vidím, že si z proher vzal to důležité, poučil se a uvědomuje si svou kariéru jako dlouhou cestu, která nestojí a nepadá na pouhých dvou porážkách," těší Schlesingera, který v minulosti dlouhodobě trénoval třeba tenistu Tomáše Berdycha.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Matej “Matheus” Kuznik (@matej_kuznik)

Jedno nepříjemné období Kuzník výhrou nad Simonem překonal a dvě prohry hodil za hlavu, vzápětí ale přišlo další. Tréninkové zranění kolene a nucená operace. A jen po několika dnech další. "Zranění k našemu sportu patří, frustrovala mě ale nutnost druhé operace a fakt, že se to takhle vleče. Dneska je na tom ale koleno už doopravdy mnohem lépe a na to, že jsem po dvou operacích, se hojí dobře," těší Matěje.

"Zápasníkův denní chléb jsou tréninky, které vrcholí zápasem. Když tato činnost vinou zranění sportovci najednou odpadne, cítí určitou prázdnotu, psychickou bolest a frustraci. Pokud je v emoční bolesti, utápí se v tom mnohem víc a především tím narušuje biochemii svého těla, takže regenerace je mnohem horší. Je důležité přijmout, že x měsíců nebudu zápasit a dát svou pozornost tam, kde mi to jako bojovníkovi pomůže. Matěj se tak soustředil na vzdělávání, regenerování a posilování těch částí těla, které ho nebolely," popisuje Vít Schlesinger proces, na kterém s Kuzníkem v posledních měsících pracovali.