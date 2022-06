Nadějná dvojčata sbírala úspěchy, než je zastavila zákeřná nemoc. Teď se derou zpět na vrchol

„2:1 na body pro červený roh, Natálie Poledníková!" znělo Atletickou halou v Ostravě před více než tisícovkou diváků. Natálie po dlouhé době zažila velkou boxerskou radost. V rohu ringu slavila Klára, která ji celý zápas podporovala

Cenné vítězství, jehož hodnota se jednadvacetiletým tvrďačkám může v budoucnu ještě významně zúročit.

Cesta k okamžiku z dubna 2022 ale byla dlouhá a plná starostí, které by holky jejich věku vůbec neměly řešit... Pojďme na její začátek.

Nejtěžší zápas

18. narozeniny sester byly za rohem a Kláru čekal dosud nejtěžší zápas. Ale ne v ringu.

Do té doby děvčata z klubu Boxing Ostrava sbírala úspěchy na domácí i mezinárodní scéně. Obě dvakrát ovládly domácí juniorský šampionát. Natálie byla pátá na ME juniorů 2018, Klára devátá. V Česku neměly konkurenci. Pak se vše otočilo.

„Myslela jsem, že jde o obyčejné bolesti," popisovala Klára začátky svých problémů. Zprvu boxovala s prášky, bolesti se ale stupňovaly. A že je něco špatně, se projevilo i na nepřirozeně zvětšeném břichu. Ultrazvuk pak objevil těleso, které narostlo do velikosti malého míče. Později se ukázalo, že šlo o zhoubný nádor v předposledním stadiu. Klára tak začala mnohem důležitější boj než ten mezi provazy.

Foto: instagram: @naty.polednik, @klarka_pol Boxerka Klára Poledníková v nemocnici během léčby rakoviny.Foto : instagram: @naty.polednik, @klarka_pol

Zlomilo to ale i Natálii. Krátce po Klářině diagnóze musela do nemocnice se zánětem kůže. Když se uzdravila, boxovala dál, avšak její výkony šly dolů. V boxování najednou neviděla smysl.

„V únoru 2019 jsem jela reprezentovat do Lotyšska, kde jsem prohrála už ve 3. kole. Prohra mě mrzela, ale Klárka byla v tu dobu na dalším bloku chemoterapie, nemohla jsem se vůbec soustředit. Trenéři mi ještě ten večer řekli, že to, co se děje doma, musím dát stranou. Přišlo mi to strašně nefér," popisuje Natálie.

Po operaci a další léčbě Klára rakovinu porazila na jaře 2019. Zdraví ji ale trápilo nadále, konkrétně ledvinové koliky. K tomu se přidal i úraz, kdy po výbuchu tlakového hrnce musela do nemocnice s popáleninami na 15 % těla. Myšlenky na návrat do ringu navíc odháněla pandemie covidu–19.

V časech, kdy box ustoupil do pozadí, se z dvojčat Poledníkových staly vysokoškolačky, k tomu začaly pracovat. Své sportovní úspěchy ale sestry nevytěsnily a živily naději na comeback. Těžkým životním obdobím je provedla rodina i trenér Dalibor Fröhlich.

Boje s vlastní hlavou

„Když jsem se vyléčila, připadala jsem si tak na 90 let. Ani ty plíce už mi nefungují jako dřív," popisuje Klára upřímně. „Je pro mě těžké se vrátit do boxu, který je o tom, že mě někdo bije. Ten návrat posunula také korona," vyprávěla Klára.

Do ringu se vrátila už na konci roku 2020, kdy se dokonce stala vicemistryní republiky. Návrat byl pro ni však náročný, a tak si v roce 2021 dala pauzu, aby na sebe nevyvíjela tak velký tlak. Zároveň přiznala, že údery na břicho jsou pro ni pořád dost citlivé. Spíš ale psychicky.

„Když Kláře začaly vadit údery do břicha, tak jsem si to natolik vsugerovala, že mi to také vadilo," dodává Natálie. „Jediné, co jí nevadí, je, když mě bije," vkládá se do řeči Klára a směje se. „Občas mi přijde, jako bych byla máma, co se bojí o dítě," oponuje ale Natálie.

Rozeznat od sebe dvojčata Kláru s Natálií není snadné. Po chvíli si začnete všímat určitých rozdílů na vzhledu i v povaze. Jejich pouto a síla, s jakou se vzájemně ovlivňují, jsou ale nezpochybnitelné.

Nečekaná podpora z nadačního fondu

Výkonnostní propad a soutěžní pauza pro obě boxerky znamenaly ztrátu pevných míst v reprezentaci i podpory ze svazových zdrojů. Klářina pozice byla ještě složitější: „Po návratu z nemoci mi v reprezentaci řekli, že nemám místo. Ségru by na ten repre sraz vzali, mně řekli, že si to musím zaplatit," líčí.

Box není sport, který by překypoval penězi. I v době, kdy dvojčata Poledníkova byla na vrcholu, úhrada nákladů na přípravu a turnaje byla podmíněna úspěchy.

Oběma tak pomohl nadační fond AthleteBox, který sportovcům umožňuje prezentovat sportovní příběhy na platformě podobné sociální síti a lákat tak partnery k podpoře. Dvojčatům se na AthleteBoxu podařilo zaujmout a získat prostředky na přípravu, vybavení či soustředění.

Foto: instagram: @naty.polednik, @klarka_pol Nadějné české boxerské sestry Natálie (vlevo) a Klára Poledníkovy.Foto : instagram: @naty.polednik, @klarka_pol

„Dostaly jsme se k platformě přes lidi v Centru individuálních sportů Ostrava. AthleteBox určitě může pomoci, hlavně lidem věnujícím se méně známým sportům," shodují se dvojčata Poledníkova.

Vedle podpory skrz různé státní a neziskové organizace, granty či soukromé nadace tak AthleteBox nabízí další zdroj finanční podpory pro mladé sportovce. Navíc zde svůj sportovní příběh mohou komunikovat ve formě, jaká je jim blízká.

Do ringu na pomoc Františkovi

Je duben roku 2022 a Natálie se chystá na svůj návrat po více než roce. Do ringu nastoupila pro dobrou věc – na pomoc chlapci Františkovi trpícímu dětskou mozkovou obrnou.

„Dopoledne v den zápasu mi volal trenér, že nestihne přijet na můj zápas. Překrývalo se to totiž s MČR kadetů, kde měla boxovat naše sestra Julie, kterou má můj trenér také na starost," popisuje Natálie. Nejmladší boxerce Poledníkové je 15 let a jde ve šlépějích svých sester – na zmíněném turnaji Julie zvítězila.

Natálie tak na zápas proti Polce Kamile Wachal měla mít v ringu kamaráda Honzu Mužíka a právě své dvojče, Kláru. A že to nebyl ledajaký boj. Na benefiční akci Great Fight Night 1 od organizace Great by 2J zažila své dosud největší publikum. V Atletické hale v Ostravě ji sledovalo zhruba 1100 diváků.

„Na ten zápas jsem byla snad nejvíc v klidu, co jsem kdy byla. Říkala jsem si, že si prostě jdu zaboxovat. Nejhorší, co se může stát, je, že prohraju. No a?" popisuje Natálie. Tento přistup se nakonec i osvědčil. Natálie porazila bronzovou medailistku z loňského mistrovství Polska 2:1 na body.

„Bylo to náročný, ale převládá dobrý pocit," komentovala Natálie vítězství. „Klárka mi pak řekla, že by při svém návratu chtěla boxovat tak dobře jako já, což mě potěšilo, protože Klárka je můj největší kritik, ale zároveň největší fanoušek," prozradila.

Zpět do reprezentace. A dál?

Její vítězství přispělo k dobročinné sbírce, v níž se pro Františka vybralo 250 tisíc. Ostravská boxerka přiznala, že charitativní podtext akce byl pro ni při návratu do ringu důležitý i vzhledem k tomu, co potkalo její sestru. Po vítězství si Natálie v emocích vytyčila nemalý cíl – vítězství na letošním MČR.

Ať je to se smělostí jejích plánů jakkoliv, pár dní po své výhře dostala pozvánku na reprezentační soustředění do Maďarska, kam nakonec odcestovaly s Klárou obě.

Zatímco Natálie vyhlašuje útok na republikový titul, Klářin návrat je pochopitelně opatrnější. „Pořád se chce vrátit," říká Natálie o Kláře, která přitakává. Ta je navíc se svou minulostí vyrovnaná a nemá problém o ní mluvit. Naopak se podivuje, s jakou nevolí se setkává, když o rakovině začne vyprávět. Zároveň dodává, že se jí postupně daří odbourávat zmíněné psychické bloky, které ji při boxu limitovaly.

„Takové ty filmy, jak se sportovci vrátí po těžkém zranění nebo nemoci a hned vyhrají olympiádu nebo tak něco, jsou spíš sci-fi. Pár takových šťastlivců je, ale my jsme si to odzkoušely na vlastní tělo a tak jednoduché to není..," líčí Natálie za přikyvování sestry a upozorňuje, že cesta zpět nebude snadná.