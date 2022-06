Boxeři Budera, Pejsar a Agateljan získali v Ústí české profesionální tituly

"První tři kola jsem do toho šlapal a poté, co byl Pavel počítaný, snažil jsem se to ukončit, Trochu jsem ale pak lapal po dechu a musel jsme si trochu oddechnout. Od šestého sedmého to bylo ale zase dobré," řekl Pejsar, jenž jako první Čech dokázal získat titul již ve třetí váhové kategorii. V minulosti ovládl těžkou a křížovou váhu.