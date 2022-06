Poté, co vypukl válečný stav na Ukrajině, stálo před českým bojovníkem zásadní rozhodnutí. Kam nasměřovat své další kroky z ruské organizace ACA? Po několika týdnech měl Martínek jasno a vydal se za další výzvou do největší polské organizace KSW. Na turnaji s pořadovým číslem 71 ho minulý víkend čekala premiéra, kterou proti polskému těžkotonážníkovi Filipu Stawowymu zvládl s přehledem a došel si pro výhru na body.

Martínek tak dal zapomenout na nedávnou porážku, soustředěným výkonem překvapil všechny pochybovače a díky triumfu se vyhoupl na páté místo žebříčku těžkých vah organizace KSW. Dvaatřicetiletý zástupce Reinders MMA proto nechce vyčkávat a v dalším duelu by se mohl objevit již za několik málo týdnů. Právě další výhra by ho výrazně mohla přiblížit k boji o titul těžké váhy.

Jak jste si užil premiéru v Polsku?

Bylo to úžasné. KSW sleduji už léta a jako zápasník jsem si to moc užil. Na to, jak je to velká asociace, tak ta skromnost, pokora, respekt k zápasníkům od vedení nebo fanoušků, je naprosto příkladná. Takhle by to mělo vypadat. Umějí ocenit zápasníky a dělají dobrou show kolem. Například představování, to je fakt skvělý zážitek.

Jakého přivítání jste se dočkal od místních fanoušků?

Nastupoval jsem proti polskému zápasníkovi, přirozeně fandili jemu. Ale po zápase jsem registroval na svojí stranu dobré ohlasy.

Premiéra vyšla na výbornou, soupeře jste do ničeho nepustil.

Vše bylo podle plánu, po zápase jsem byl se svým výkonem spokojen.

Jaká byla taktika do zápasu?

Dřív jsem byl hodně přímočarý a bylo potřeba se naučit používat víc stylů a rozvahy. Tak, aby každý další soupeř nevěděl, s čím můžu přijít. Je to největší úroveň, takže pokud chce člověk uspět, musí toho mít víc v sobě.

Zápas jste měl celou dobu pod kontrolou a vyhrál jste na body. Nelákalo vás přesto zápas zkusit dřív ukončit?

Nelákalo. Naučil jsem se poslouchat trenéry a mít pod kontrolou sám sebe. V reálném boji to tedy umím uplatnit a pomáhá mi to čekat na vhodný okamžik k tomu zasadit tvrdý úder.

Před zápasem se ale rozhodně nečekalo, že to skončí až na body.

Přesně tak. To byl dřív můj problém, protože jsem to tak moc chtěl ukončovat co nejdřív, že jsem kvůli tomu odešel kondičně. Pak jsem se zbytečně trápil. S rozvahou je to samozřejmě lepší. Člověk na to přijde až s větším počtem zápasů a patřičnou konkurencí.

Byl v zápase nějaký vážnější moment? Rána, která vámi otřásla?

Co si vybavuji, tak mě ve druhém kole trefil v přestřelce tvrdým hákem. Musím říct, že měl v rukách fakt ránu. I proto má z 9 výher hned 8 na KO.

Po zápase jste k sobě projevili úctu. Myslíte, že je to něco, co by mělo být po každém zápase?

Je to sport a ve sportu by měl být vzájemný respekt. A to jak před zápasem, tak i po něm. Tohle nás dělí od ulice.

Stawowywu je navíc teprve 25. Považujete ho za velkou naději polského MMA?

Těžké váhy zrají déle. To, co ustál, tak za to klobouk dolů. Zápasil s prasklou očnicí a otřesem mozku. To se nenaučíš, to musíš mít v sobě. Je to tvrďák a rozhodně má velký potenciál.

Výhra vás katapultovala na páté místo KSW v těžké váze. Čekal jste, že vyletíte nahoru takhle rychle?

Nad tím jsem nijak nepřemýšlel. Dali mi najevo, že se mnou počítají na velké zápasy a to mě samozřejmě těší. I proto jsem si vybral právě KSW, kde je konkurence strašně velká.

Už víte, kdy byste mohl opět zápasit?