Nadvláda domácí boxerské jedničky. Co řekl Ducár na zápas v Rusku?

Náročný víkend. Nejprve Vasil Ducár na pátečním galavečeru Znojemský ring dokázal již ve druhém kole ukončit Marka Procházku, čímž vybojoval domácí titul v křížové váze, další den se česká boxerská jednička pro změnu zúčastnila charitativního fotbalového utkání. Aby toho nebylo málo, tak Ducár v neděli v brzkých ranních hodinách držel palce kamarádovi Jiřímu Procházkovi, který vybojoval titul organizace UFC.

Ducár však v hlavě střádá plány i na následující měsíce. S vysokou pravděpodobností se zúčastní zářijového turnaje v Plzni, chybět by neměl ani na tradiční prosincové akci v Lucerně. Jen na pár vteřin se zvažovala i nabídka z Ruska, která přesto pro dvaatřicetiletého boxera nedávala smysl.

Máte za sebou zápas o domácí titul v křížové váze proti Marku Procházkovi. Čekal jste až tak jednoznačný průběh?

Tak nějak neskromně jsem si myslel, že budu dominovat, ale počítal jsem s odolností soupeře, u kterého vím, že je na tom hodně dobře. Tipoval jsem čtvrté páté kolo, nakonec to padlo ve druhém, takže za mě spokojenost. Po prvním kole jsme se s trenéry bavili, jestli mám do toho šlápnout a řekli mi, že ano. Tak jsem to ve druhém kole zkusil.

Aspoň jste byl dřív doma.

(smích) Dá se říct, že ano. Druhý den jsem měl ještě naplánované charitativní fotbalové utkání ve Znojmě. Vybralo se přes 200 tisíc na dobrou věc a pomoc jednotlivým lidem. Aspoň jsem tedy mohl trochu zregenerovat na další den, byl jsem víc odpočatý.

Jak je možné, že jednička domácí scény tak jednoznačně přejede čtyřku? Je tam fakt velký rozdíl?

Já pracuji s tím, že ano. Já doufám, že to takhle je. Ukázal jsem to i před dvěma lety v Lucerně, kde jsem zápasil s dvojkou Václavem Pejsarem, kterého jsem hned prvním kole dal do počítání a ve třetím zápas ukončil. Snažím se, abych byl od české scény odskočený, což se zatím daří. Doufám, že tenhle trend zůstane.

Co bude dál? Už máte domluvený další zápas?

Přibližně mám domluvený turnaj na 10. září v Plzni, znovu pod stájí Patron Boxing. A potom je domluvená Lucerna, kde bych měl znovu obhajovat český titul.

Je možné, že se utkáte s vítězem nadcházejícího duelu mezi dvojkou Václavem Pejsarem a velezkušeným Pavlem Šourem?

Plzeň je v jednání, čekáme na tenhle zápas, jak dopadne. Mně by líbilo, kdybych mohl získat titul do bridger weight (nová váhová kategorie asociace WBC do 101,6 kg). Potom by bylo fajn ještě jednou obhájit český titul v Lucerně. Tyhle všechny varianty jsou ve hře.

A co zahraničí? Přišly nějaké nabídky?

Něco přišlo, bohužel to kolidovalo s turnajem ve Znojmě. Musel jsem to odříct, jak kvůli tomu, tak kvůli politické situaci. Dostal jsem totiž nabídku na zápas do Ruska, nebyl jsem si ale jistý tím, jestli je v současné situaci vhodné.

Takže jste nad tou nabídkou ani nepřemýšlel?

Chvíli jsem s tím kalkuloval. Když jsem se ale nad tím zamyslel, tak to stejně kolidovalo s turnajem ve Znojmě. Navíc ani nevím, jestli bych se momentálně do Ruska dostal. Letadla a celá situace je jiná. Proto mi dávalo smysl zápasit ve Znojmě, kde byl turnaj postavený na mně a na znojemských borcích.

V neděli jste ráno sledoval i zápas Jiřího Procházky v UFC. Co jste tomu říkal? Věřil jste až do poslední vteřiny?

Upřímně jsem v průběhu zápasu nehodnotil, jak to dopadne. Byl to úchvatný zápas a nechal se jím strhnout a jen jsem si to užíval. Do posledního kola mi ale vycházelo, že to bude muset utrhnout, nebo prohraje na body. Svým nastavením a mindsetem si vesmír naklonil na vlastní stranu. Tím, jak věřil vítězství, tak mu to vesmír vrátil tímhle způsobem. Dokázal utrhnout prohraný zápas. Kdyby ten zápas totiž dopadl na body, tak by prohrál.

Jiří se včera vrátil zpět do České republiky, kde ho vítalo několik tisíc fanoušků. Viděl jste to?

Viděl jsem a je to neuvěřitelné. Je vidět, že lidi na bojové scény slyší, což je super. Strašně moc jsem mu to přál, je to obrovský úspěch.

Dokážete si takové oslavy představit i v případě, že byste vy nebo jiný český boxer vyhráli vysoce ceněný titul v cizině?