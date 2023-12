Neporažený Čech v nečekaném konfliktu. Rozumný člověk ví, že jsem tohle nezavinil, hájí se

Záběry z incidentu se hodně rychle šířily po sociálních sítích. Na rozmíšku jako první upozornila přítelkyně bývalého zápasníka Štefana Basza Míša, jejíž partner nedávno přišel o obě nohy i část mozku. Společně navštívili bojový turnaj v Košicích, který se však pořádně zvrtl. S invalidním vozíkem se na zemi se rázem ocitl i zmíněný Baszo.

„Už při příchodu jsme se střetli s neochotným přístupem pána na dveřích. Poprosila jsem ho, jestli nám může otevřít rampu, že mám v autě invalidu a potřebuji ho dostat co nejblíže ke vstupu. Byl sníh, led a hodně pršelo. Reakce toho muže ale byla: no a co. Chtěla jsem mu vysvětlit situaci, z nějakého důvodu na to ale reagoval pan Sivák, že má zápas na hlavní kartě. Takový přístup zápasníka mě velmi zarazil,“ píše Míša na Instagramu.

K tomu hlavnímu došlo bezprostředně po skončení duelu, kdy si na Siváka podle dostupných záběrů počkal právě kamarád zmíněné dvojice. „Zeptal se ho, jestli je podle něj oukej si zvedat takovými poznámky ego na člověku, který nemá nohy. Sivák ho chtěl praštit i kopnout. Najednou se strhla mela a on s jeho týmem se do nás pustili hlava nehlava. Bez ohledu na to, že tam byl vozíčkář, který má otevřenou lebku a je velmi náchylný na jakýkoliv pád. Sivák a jeho tým ho shodili z vozíku na zem. Když jsem následně šla za Sivákem, jestli to je podle něj v pořádku, tak na mě plivl,“ popisuje svou verzi.

K incidentu se vyjádři i již zmíněný čtyřiadvacetiletý talent Sivák. „Toho člověka jsem viděl poprvé. Nevím, kdo to byl a proč si mě vybral jako svůj terč. Podle mě byl zfetovaný a k tomu ještě opilý. Nikdy jsem se nesmál nikomu, kdo je postižený a navíc, i toho člověka na vozíku jsem do této doby neznal a štve mě, že na něj někdo spadl. Rozumný člověk ví, že jsem tohle nezavinil,“ stojí si za svým.

„Táta by mě zabil, kdybych se jakkoli vysmíval někomu na vozíku nebo do něj rýpal. Ať si nevymýšlí jeho okolí, které chce na mém jméně získat kredit. Jsem grázl, ale z jiné stránky. Co si dovolili, jde za hranice. Když má člověk adrenalin v krvi, tak se nesmíte divit, že je jiný. Nemůžete ho zastavovat po jeho vyhraném a těžkém zápase. Kdyby mi to udělal na ulici, přešel bych ho, blba. Uvědomuji si, proč byla tak velká sledovanost. Bylo to i tím, že jsem tam já. Nenechám do sebe žduchat, bouchat a ani řvát. Až budou dřít jako já, mohou mít taky úspěchy,“ tvrdí neporažený bojovník s 24 výhrami.

Bez povšimnutí to nezůstalo ani u organizace, pod níž ke galavečeru došlo. „Po incidentu bylo hodně verzí toho, jak se to událo. Poslední byla ta, že Vašek arogantně zareagoval před turnajem… Nerozumím, proč se to neřešilo před turnajem? Proč nepřišel žádný status před turnajem. Proč nám nikdo před turnajem nenapsal na Instagram. Proč se to neřešilo normálně a nevysvětlilo se to v klidu a za střízliva?“ nechápe Boris Marhanský, spoluzakladatel organizace RFA.

„Vaška znám a myslím si, že celkem dobře. Určitě jsou věci, které bych mu dokázal vytknout, ale to, že by byl arogantní anebo urážel kohokoliv s hendikepem, tomu se mi nechce věřit. A i kdyby to tak bylo, tak je třeba to odsoudit, a ne ho napadat po zápase,“ přemítá a obrací se i na neznámého muže, s nímž se Sivák dostal do křížku. „Pána v oranžovém tričku neznám, ale viděl jsem, jak už tam bral židli. Z jeho chování tam byli zhrozeni i lidé z okolních stolů,“ popisuje.

Dramatické situaci se patrně v případě vyššího počtu pracovníků ochranky dalo předejít. „Ochranka očividně podcenila celou situaci a je zřejmé, že ještě stále není kvalita organizace na takové úrovni jako v zahraničí, když se fanoušci mohou přibližovat a provokovat zápasníky,“ říká Sivák. „Je mi to líto, že se člověk, který je omezen na pohybu, musel připlést do této šarvátky, já ji také neplánoval. Rád ho vezmu ven, na oběd třeba, slyšel jsem, že je bývalý zápasník, a podpořím ho do života mentálním přístupem, přivezu mu něco na proleženiny a bolesti,“ dodal obávaný český postojář.