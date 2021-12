Nic bizarnějšího dnes neuvidíte. V Rusku vymysleli nový sport

Brazilské jiu-jitsu je poměrně konzervativní sport pocházející z období začátku 20. století. Proč do něj tedy nepřinést nějaké zábavné inovace? To si nejspíš řekli v Rusku a vymysleli novou mutaci této disciplíny – jiu-jitsu v autě. Na to, jak byla tahle bizarní záležitost nedávno prezentována na moskevské výstavě, se můžete podívat ve videu níže.

V Rusku vymysleli nový sport - zápas v autě.Video : Reuters

Článek Zakladatel disciplíny tvrdí, že nový sport mezi Rusy získává na popularitě. Je zjevné, že jde ovšem hlavně o recesi. Ke chvatům uvnitř auta lze totiž využít veškeré vybavení včetně volantu nebo bezpečnostních pásů. „Člověk nahoře má výhodu. Ten dole může zapadnout mezi sedačky, pod volant a tak dále," říká trenér a blogger Leonid Gatovski. „V kabině vozu je také málo kyslíku. Takže když si na toho dole kleknete a zatlačíte ho koleny, je pro něj opravdu těžké se z toho dostat, dodal držitel černého pásu v klasickém jiu-jitsu.

