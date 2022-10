Padaly pěsti i ostrá slova! Dlouholetí rivalové si konečně vyřídí osobní spory

Na jedné straně legenda K1 Petr Vondráček, na té druhé bývalý promotér Petr Kareš. Pikantní duel, během něhož se měl vyřešit dlouholetý spor. Už před avizovaným prvním termínem duelu, který se měl uskutečnit 17. března na turnaji Heroes Gate, to mezi aktéry pořádně jiskřilo. Během televizního rozhovoru se vytahovaly věci z minulosti, vše navíc vyvrcholilo fyzickým střetem, jehož vzrůstající rozsah nakonec zarazila až přítomná ochranka.

Celý spor se přitom točí kolem situace, kdy na jednom z turnajů Vondráček v podnapilém stavu označil Karešovu partnerku nevybíravým slovem. „Já jsem nechtěl říct, že tvoje přítelkyně je ku*va. Myslel jsem to ze srandy, řekl jsem, že bych se chtěl mít jako Kareš, co má plno peněz a plno ku*ev. Byl jsem opilý, hned jak jsem odešel, mi došlo, co jsem udělal, a že to byla chyba," vysvětlil Vondráček. Kareš však kontroval tím, že urážky padaly i směrem k jeho rodině.

Očekávaný zápas dvou rivalů v březnu nakonec nedopadl, Vondráček ze zdravotních důvodů nemohl do zápasu nastoupit a diváci tak byli ochuzeni o pořádnou dávku adrenalinu. S odstupem více než šesti měsíců je tu ale druhý termín, tím bude 20. listopad a bude se jednat o hlavní zápas 26. vydání turnaje Heroes Gate.

„Nebylo těžké to dojednat. V první řadě bylo domluveno nějaké odstupné Petru Karešovi, na druhou stranu je jejich spor tak silnej, že oba ten zápas chtějí, chtějí si to jednou pro vždy vyřešit. Není to komedie jako v některých jiných případech, kdy se to graduje lehce uměle. Diváci si přijdou na své, energie tam rozhodně bude," vysvětlil pro Sport.cz organizátor Pavel Touš.

„Drží se to v nich, hlavně v Petru Vondráčkovi. Od prvního zrušeného termínu se drží v přípravě, je dlouhodobě v Thajsku, kde se připravuje, protože chce ten zápas za každou cenu. Teď jejich vztah nijak negraduje, nepotkávají se. Pokud by se potkali, tak by to nedopadlo dobře. A když to řeknu za sebe, tak jsem za 20 let u bojových sportů viděl spoustu nenávisti nebo umělého trashtalku, ale tohle jsem ještě nezažil," pokračoval s úsměvem uznávaný rozhodčí.