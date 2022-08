Policista vyhrožoval, nakonec střelil šampiona do hlavy

Jeden z největších šampionů brazilského jiu-jitsu všech dob Leandro Lo zemřel v neděli poté, co ho v nočním klubu v Sao Paulu postřelil policista, který v té době nebyl ve službě. Útočník je nyní na útěku. Třiatřicetiletý Lo dostal zásah do hlavy, byl převezen do nemocnice, kde po několika hodinách lékaři konstatovali mozkovou smrt. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC News.

Foto: Instagram/leandro Lo, Reuters Šampion brazilského jiu-jitsu Leandro Lo.Foto : Instagram/leandro Lo, Reuters

Článek Lo, plným jménem Leandro Pereira do Nascimento Lo, byl jedním z nejúspěšnějších bojovníků brazilského jiu-jitsu. Osmkrát vyhrál mistrovství světa v pěti různých váhových kategoriích. Získal také tituly na Světovém poháru, Panamerickém šampionátu a brazilském národním mistrovství v jiu-jitsu. Podle zprávy brazilské policie byl Lo s přáteli v klubu Sirio v jižní části Sao Paula. Svědci uvedli, že policista Henrique Otávio Oliveira Velozo začal dělat výhružná gesta lahví, kterou vzal ze stolu. Lo ho zneškodnil a řekl mu, aby odešel. Policista pak vytáhl zbraň a střelil Loa do čela. Policie zahájila vyšetřování případu a pátrá po podezřelém. Ostatní sporty Záhadná smrt. Ragbyová hvězda byla nalezena mrtvá ve Florencii

Reklama