Politiku nemíchejme do sportu, říká nejlepší český boxer

„Sport je především o zdravé soutěži, rozvoji těla i mysli a fair play. Cyklistika zatím zastává zdrženlivější stanoviska, nechce generalizovat a snaží se být apolitická a nestranná," vysvětluje mluvčí českého svazu Martin Dvořák, podle nějž by se však dosavadní postoj UCI měl aktualizovat, a lépe specifikovat, protože válka na Ukrajině trvá třináct měsíců.

„Ruskou invazi považujeme za absolutně neakceptovatelnou a pokud máme přispět k jejímu ukončení, jedna z cest je vytvářet větší a větší tlak na Rusko, Bělorusko a jejich občany všude, kde je to možné. Neměl by ustávat a podmínky by se měly spíš zpřísňovat, i když je těžké postihnout veškeré konsekvence, které konflikt má," doplňuje Dvořák.

Foto: Sportegy/Hofman Český profesionální boxer Vasil Ducár.Foto : Sportegy/Hofman

Nejlepší český boxer současnosti Vasil Ducár jde vyloženě proti proudu. „Je mi jasné, že je to hodně ošemetné i dvousečné téma a za jakýkoliv názor může být člověk pranýřovaný. Já ale od začátku říkám, že sport a politika by se neměly míchat," tvrdí.

Ruské sportovce by do ringu v pohodě pouštěl. „Proč bych já nemohl jít odboxovat zápas kvůli tomu, že náš bývalý prezident Zeman dělal ostudu? Vím, že je to hloupé přirovnání, ale životnost sportovce je omezená a je divné kvůli nějakým politickým věcem přijít o kariéru. A proč má trpět za něco, co nezpůsobil? To je přece úplně absurdní z pohledu člověka, co s tím nemá nic společného," přemítá Ducár.

Bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný upozorňuje, že u jedné z podmínek, jak ji stanovil MOV, že nesmějí soutěžit ruští a běloruští sportovci, kteří aktivně podporují válku, bude velmi těžké určit hranice, co vše je a není podpora války, případně ji prokázat.

„Stejně to pak bude o tom, že jakmile tento sportovec uspěje, tak bude po návratu podroben doma tlaku a vydá nějaké prohlášení na téma speciální vojenská operace na Ukrajině," myslí si bývalý světový šampion.

„Pod dojmem toho, co se v napadané zemi děje, si opravdu myslím, že sportovci Ruska i Běloruska by se neměli zapojovat do soutěží. Samozřejmě můžeme dělat výjimky, ale čím více jich bude, tím složitěji se v nich budeme orientovat. Možná bych povolil účast těch, kteří žijí mimo Rusko, ale to vážně na složitou diskusi," uvažuje Konečný.