MOV však už delší dobu hledá cesty, které by návrat jednotlivců s ruským a běloruským pasem umožnily. Po úterním jednání výkonné rady jeho prezident Thomas Bach prezentoval doporučení s jasně stanovenými podmínkami neutrality. Do soutěží by nadále neměli mít přístup podporovatelé války na Ukrajině nebo sportovci, kteří jsou členy armády či jiných bezpečnostních složek.

Připomněl sporty, kde sportovci z Ruska a Běloruska závodit nesmějí. "Velké mezinárodní sportovní svazy jako fotbal, hokej, basketbal, atletika, biatlon nadále neumožňují kvůli probíhající válce účast ruských sportovců. MOV jde úplně opačným směrem a naopak nabádá svazy, aby ruské sportovce do soutěží pustily. To považujeme za nepřijatelné a budeme usilovat o změnu postoje MOV," prohlásil.

Bach v úterý důrazně varoval před vměšováním politiky do sportu, což se kvůli tomuto tématu v posledních týdnech děje. "Pokud by vlády převzaly rozhodování, kteří sportovci se mohou účastnit jakých soutěží, byl by to konec světového sportu, jak ho dnes známe," prohlásil prezident MOV.