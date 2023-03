Rusové nemají na sportovištích co dělat, shodli se vodní slalomáři. Perušiče štve alibismus

„Za vyloženě úsměvné považuji přejmenování ruských sportovců zkratkou AIN, obecně to na mě dělá dojem, že se pouze snaží jakousi salámovou metodou připravit podmínky pro start Rusů a Bělorusů na OH v Paříži," dodává český olympionik z beache.

Ani postoj Lukáše Rohana, stříbrného vodního slalomáře z OH v Tokiu, se nemění: „MOV mě hodně zklamal už dříve svým vyjádřením a celou komunikací a jen doufám, že naše ICF svůj odmítavý postoj zachová," líčí Rohan.

„Návrat ruských a běloruských šermířů do soutěží se nám vůbec nelíbí. Je dobře, že vznikla i petice sportovců odmítající takový krok, ale spíše se obávám, že nebude brána v potaz. Když jsem ještě šermoval já, velká část ruských šermířů byla členy CSKA, což by znamenalo nesplnění jedné z podmínek neutrality od MOV, ale úplně přesně nevím, jak to mají teď," říká bývalý šavlista.