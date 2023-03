Putin pogratuloval, při ruské hymně tekly slzy

Server insidethegames upozornil, že odpůrci účasti ruských sportovců na OH 2024 v Paříži argumentují mimo jiné tím, že jakýkoli úspěch byť neutrálních sportovců by využila ruská propaganda. Putinova gratulace může být považována za důkaz těchto tvrzení.

Mezinárodní boxerská asociace (IBA), v jejímž čele stojí Rus Umar Kremljov, je k ruským a běloruským sportovcům mnohem vstřícnější než jiné mezinárodní federace. Reprezentanti těchto zemí mohou na mezinárodní scéně soutěžit bez jakýchkoliv omezení. Řada zemí včetně Česka kvůli tomu bojkotovala mužské i ženské MS. Pokud by box měl vyhovět doporučením Mezinárodního olympijského výboru (MOV), musel by podmínky zpřísnit.

"Nechápala jsem, co se děje. Po pár sekundách jsem slyšela Čajkovského, bylo to urážlivé. Ale pak s námi všichni naši fanoušci zpívali hymnu a obešla jsem ring s ruskou vlajkou. To bylo ještě lepší než ta cena," řekla boxerka deníku Sport-Express.

Generální sekretářka Ruské boxerské federace Taťjana Kirijenková odmítla, že by ze strany pořadatelů šlo o úmysl. "Byl to důsledek technické chyby. Už se nám omluvili za to, co se stalo. Čekali jsme na ruskou hymnu, měli jsme v očích slzy štěstí. Jsme vděční Mezinárodní boxerské asociaci za bezprecedentní rozhodnutí vrátit naše sportovce s vlajkou a hymnou," dodala.