Šílená válka na Ukrajině. Viděl jsem lidi bez končetin. Jako chodící mrtvoly, vypráví boxer Usyk

„Celé město bylo mrtvé, nebyla tam žádná energie. Prošli jsme kolem dětského hřiště, kde ležely hráčky a žádné děti si s nimi nehrály. Strašné,“ dojímal se. „Dokonce jsem dalekohledem viděl nepřátele utíkat, rozbité domy a explodovat tanky. Žil jsem po boku ostatních vojáků, byl jsem tam pro ně,“ popisuje zkušený Ukrajinec, který se v počátku setkal s nepochopením, proč se jako aktivní sportovec do první linie vlastně uchýlil. Nebyl ale sám a následně ho napodobili další…

„Zeptali se mě: Proč jsi tady? Co tu děláš? Ani někteří z generálů sem nechodí. Odpověděl jsem, že nejsem generál, ale normální ukrajinský chlap, stejně jako oni,“ vysvětlil a hodně dalších Ukrajinců to má podobně. „Jen někteří z bojujících jsou profesionální vojáci, další nebyli připraveni být ve válce. Jeden byl například bankéř, další pekař či podnikatel. Jsou tam i někteří skuteční vojáci,“ rozpovídal se o zkušenostech z fronty Usyk.

Na konci února loňského roku obdržel výjimku od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se mohl připravovat na boxerský duel s Britem Anthony Joshuou. Díky svým činům se stal symbolem vzdoru Ukrajiny a národním hrdinou. „Válka je velký experiment se životem. Vím, že přežijí silní a čestní. Stejně jako ti, co rozumí válce,“ říká oddaný křesťan. „Každý sen se modlím k Pánu, aby mi dal více pochopení pro to, co se děje na Ukrajině. Nechci se na nikoho zlobit. Chci milovat svět takový, jaký je.“