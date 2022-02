Skvělý úspěch! Česká zápasnice veze cennou medaili

Hanzlíčková byla pro turnaj v roli nasazené zápasnice, jako první se na řadu dostala ve čtvrtfinále, kdy se jí povedlo porazit Indku Ritu Ritu. Semifinále však značilo mnohem těžší soupeřku, a sice pozdější vítězku Blessing Oborududu. Z vítězství se nakonec radovala právě nigerijská zápasnice. Pro Hanzlíčkovou to znamenalo boj o bronzovou medaili, ve kterém dokázala uspět, neboť si zkušeně poradila s Kazaškou Kairgeldinovou.

Upřímně jsem byla mírně nervózní, protože od mistrovství světa, které proběhlo v říjnu, jsem nebyla na závodech, ale alespoň jsem měla šanci se rozzápasit před nadcházejícím mistrovství Evropy. Zároveň jsem se na to samozřejmě těšila! Nejsem moc tréninkový typ, chyběla mi atmosféra závodů a možnost se předvést před lidmi.

Loňský rok byl pro mě, co se týče zranění, hodně špatný. Naštěstí jsem všechno zvládla doléčit a snažím se poctivě chodit na fyzioterapii, abych jim předcházela.

Vaše přemožitelka ze semifinále a pozdější vítězka byla velmi tvrdá, jaká to byla soupeřka?

Soupeřka ze semifinále byla bezesporu nejsilnější soupeřka, se kterou jsem kdy zápasila. Chvílemi jsem si říkala, jestli je to ještě zápas, nebo už něco jiného. Díky adrenalinu člověk během utkání téměř nic necítí, ale dostala jsem pěkných pár ran a později to určitě dost pocítím.

V jednu chvíli do ní už vlítnul rozhodčí, když se snažila o koršun s zaháknutou nohou, což by mohlo vést k vážnému zranění kolene. Cítila jste to už v té chvíli?