Slavný boxer Usyk budil na fotbale v Česku pozornost. Úsměv ale vystřídaly vzpomínky na válku

Ještě předtím se konala tisková konference, které se zúčastnili i trenér ukrajinského klubu Jurij Kalitvincev a hráč Ilja Čeredničenko. Rodák ze Simferopolu nejčastěji odpovídal na otázky ohledně války na Ukrajině. Do té se slavný boxer rovněž zapojil. „Zažil jsem například to, jak mé děti běhaly při každém šustnutí do sklepa. Něco takového bych nemohl přát nikomu, ani svým nepřátelům," líčil krušné momenty Usyk.

Zpráva ohledně vypuknutí války mezi Ruskem a Ukrajinou ho zastihla v době, kdy byl pracovně v Londýně. „V šest hodin jsem měl odlétat, ale v pět jsem dostal zprávu od manželky z Kyjeva, že začala válka. V tu chvíli bylo jasné, že se už nedostanu domů letecky. Nastala panika, co dál, co dělat. Vyměnili jsme rychle letenky, abychom se dostali do Polska, tam nás dovezli na hranice autem, a když jsme je přešli, tak nás přátelé odvezli do Kyjeva," vysvětlil situaci.