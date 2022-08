Soukromý tryskáč a ochranka? Hvězdný Usyk vydělal miliardu, do Prahy však mířil v tichosti

Monstrózní show a soukromý tryskáč? Kdepak. Neporazitelný rohovník Oleksandr Usyk dorazil před pár hodinami do Prahy pěkně v tichosti. Držitel světových titulů těžké váhy organizací WBA, WBO, IBF a IBO a Ring Magazine zamířil do Prahy ze španělské Málagy. Pár fanoušků přesto jeho cestu do Prahy zaznamenalo a jeden z nich poskytl fotografii pro Sport.cz.

Foto: Pavel Hynek Neporažený ukrajinský boxer Oleksandr Usyk přiletěl na skok do Prahy, pěkně v tichosti.Foto : Pavel Hynek

Článek „Byl jsem překvapený, přiletěl do Prahy nízkonákladovkou Erowings, i když při posledním titulovém zápase v Saúdské Arábii vydělal za necelou hodinu miliardu korun," divil se fanoušek boxu z hlavního města, když komentoval pro Sport.cz nečekané setkání s hvězdou na letišti ve Španělku. „Dokonce neměl ani ochranku, jako mívají jiné hvězdy," dodal. Ukrajinec podruhé v kariéře zdolal Anthony Joshuu. V Praze se podle dostupných informací nezdržel, šlo jen o mezizastávku při cestě domů. Boxer Usyk na fotbale v Hradci. To, co jsem na Ukrajině zažil, bych nikomu nepřálVideo : Sport.cz Bojové sporty Boxerský šampion Fury znovu překvapil: Chci 15 miliard za Usyka. Do týdne!

