Učili ho bojovat s nožem. Jako dítě jsem málem umřel, přiznal Usyk

Usyk v pořadu populárního bývalého fotbalisty vzpomínal na nelehké dětství. „Když jsem chodil ve škole do druhé třídy, vážně jsem onemocněl. Měl jsem vážný zápal plic. Bylo to velmi špatné. Doktor dokonce řekl mámě, že to možná nepřežiju," přiznal olympijský šampion z Londýna, jaké čelil diagnóze.

„Ta nemoc trvala rok. Strávil jsem dva měsíce v nemocnici," dodal Usyk a přiznal, že ho od té doby babička často vodila do kostela. „Přišlo mi to zajímavé, rád jsem se díval na bohoslužbu a také se mi líbila vůně kadidla," prozradil zápasník s tím, že jeho rodina ale nebyla nějak zvlášť věřící.

„Také jsem začal dělat kliky, dřepy a běhat. Tak začala moje sportovní cesta," poodhalil Usyk, že za jeho štěstím v podobě kariéry vrcholového sportovce původně stálo neštěstí v podobě vážné nemoci.

Usyk zavzpomínal také na svého zesnulého otce. „Když jsme se v roce 2002 vrátili na Krym, začal jsem hrát za profesionální fotbalový tým. Hrál jsem s nimi, dokud můj otec nezemřel, Bůh dej klid jeho duši. Byl to on, kdo mě vždy motivoval a nutil trénovat a studovat," nechal se slyšet ukrajinský boxer a pokračoval: „Všechno, co teď mám, je na něm. Dal do mě tolik, naučil mě o prioritách v životě, kterými jsou rodina, sport a vzdělání."

Pak boxerský šampion zavzpomínal na jednu pikantnost. „Mimochodem, byl to voják. Moje máma nenáviděla, když mě učil bojovat s nožem. Křičela: ‚Sašo, vyroste z něj zločinec, co to děláš?' a otec jí na to odpovídal: ‚Nikdy to nepoužije na ostatní, ale když bude nutné někoho chránit, tak to použije',"zavzpomínal Usyk.

Ukrajinský šampion by rád sjednotil tituly těžké váhy. V cestě za tímto plánem ale stojí britský obr Tyson Fury. Oba boxeři se navíc musí ještě dohodnout na podmínkách sjednocovací bitvy.

„Tento zápas je pro nás oba velmi důležitý, protože aby všechny pásy těžké váhy držel jeden člověk, se nestalo 30 let. Takže oba tuto bitvu potřebujeme," vyhlíží Usyk chystaný boxerský megazápas.