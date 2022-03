Válka šampionů! Český talent má hlad, poteče v brutální řežbě krev?

Zápas mezi českým talentem Václavem Sivákem a Dánem Jonasem Magardem budí velký rozruch. Prvně jmenovaný je šampionem v K-1, druhý pro změnu králem bantamové váhy organizace OKTAGON MMA. Přesto se duel atypicky odehraje v boxu. „Boxerský zápas je podle mě fér, pro mě je to aktuálně nejlepší nabídka," svěřil se Sivák v rozhovoru.

Favoritem květnového zápasu pochopitelně bude český talent, který má za sebou několik ostrých boxerských soubojů. Na svém kontě má i boxerský pás. „Myslím si, že jsem favorit. Já jsem jeho zápasy v boxu neviděl, snad ani žádný nemá. Neřeším to, dám do toho vše. Uvidíme, co předvede," pokračoval rodák z Ostravy.

Václav Sivák vybojoval prestižní titul a vzkázal: Češi si málo cení, že tady mají takový talent jako jáVideo : Sport.cz

Jen, co byl zápas oficiálně oznámen, vyrojila se na internetu řada nadšených komentářů. Naprostá většina příznivců přitom předpovídá pekelnou řežbu. „Za sebe chci českým fanouškům předvést pěkný box. Chci jim ukázat, že box není nuda. Máme to jen na čtyři kola, bude to prostě bitka. Takový sprint. Jonas říká, že potřebuje krev. Aby bylo KO, tak ale nemusí být krev," nastínil český kickboxer.

Sivák se naposledy v akci představil v únoru, kdy na turnaji v ruském Jekatěrinburgu na body zdolal místního Viktora Michajlova. Na působení na ruské půdě však nyní musí zapomenout. „Po vydařeném zápase mi můj manažer domluvil další zápas v Rusku. Mělo to být 2. dubna, ale kvůli tomu, co se teď děje ve světě, tak do Ruska nepoletím. I proto jsem vzal tenhle zápas. Je to pro mě zásah, v Rusku jsem chtěl udělat kariéru," vysvětlil Sivák, který by se letos mohl objevit i v prestižní organizaci ONE Championship.

Foto: Sport.cz Český talent Václav Sivák během tréninku.Foto : Sport.cz