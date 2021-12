Vánoční horor boxera Ducára měl šťastný konec

„Válčili asi deset minut, byla to normální rvačka, spadli ze schodů, dveře vyvrátili. Byla to pořádná bitka, která vzbudila i strejdova syna, tak se do něj pustili ve dvou. A když přiběhla teta, tak i ve třech," líčí drsnou příhodu známý rohovník s tím, že se lapku povedlo svázat. „Pak zavolali policajty s tím, že ulovili zloděje, který je přišel v noci vykrást."

Sám považuje příhodu za neskutečnou, a tak se rozhodl podělit se o ní s médii. „Myslím, že je to dobrá story. Teď třicátého prosince do Znojma jedu, dřív jsem tam dělal u měšťáků. Ti prý, když přijeli, tak první věc, co říkali, že mě znají," směje se boxer. Policisté prý říkali, že box prostě máme v rodině, že mi strýc nedělá ani v sedmdesáti ostudu. Přitom ta rvačka byla brutální, teklo hodně krve, bylo to jak z filmu," dodává Ducár.