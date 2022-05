Vémola je favorit! Jeho box je mizerný, vyhraje to ale srdcem a vůlí, předpovídají zápasníci

Terminátor se po více než roční pauze vrací zpět do zápasové praxe, jeho první kroky ale překvapivě povedou do boxerského ringu. Šestatřicetiletý zápasník tak poprvé v životě vystoupí z komfortní zóny a postaví se disciplíně, která je podle mnohých jeho obrovskou slabinou – postoji. Český bijec však měl několik měsíců na to vypilovat své boxerské dovednosti a naplno je může zúročit již 21. května v souboji proti hudebníkovi Marpovi.