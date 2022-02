Vím, že Vémolu porazím. Co jsem slyšel, tak je skleněnej, věří si před zápasem Marpo

Sedmatřicetiletý Marpo se bojovým sportům věnuje už nějaký ten rok. V minulosti se například stal i vicemistrem České republiky v thajském boxu. Před třemi roky si naopak vyzkoušel klasický box, neboť v duelu rapperů dokázal porazit Patrika „Rytmuse" Vrbovského. V současné době se Marpo připravuje na boxerský souboj s Karlosem Vémolou. Tento duel byl přitom již dvakrát přeložen a novým termínem je 21. květen letošního roku.

To ovšem pro Marpa nebude jediný letošní zápas. Týden před Vánoci, tedy 17.12., se utká s legendou slovenského MMA Iljou Škondričem. Právě tuto novinku naservírovala nově vzniklá organizace RFA, která souboj označila za tzv. money fight. Český rapper to tedy bude mít v následujících měsících hodně perné.

V jaké fázi je aktuálně vaše příprava?

Naplno budu s tréninkem začínat 21. února, což jsou tři měsíce do zápasu. Já se ale udržuji, trénuji třeba osmkrát devětkrát týdně. Makám fakt hodně a doufám, že se to v zápase ukáže.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Marpo (@mcmarpo)

Smlouva o zápase s Karlosem Vémolou je tedy podepsaná?

Co vím, tak by měla být. Ode mě je stoprocentně a od Karlose podle všeho taky. Tak snad k tomu zápasu fakt dojde.

Co říkáte na kauzu ohledně Vémoly? Může ho to před zápasem ovlivnit?

Psychicky ho to určitě ovlivnit může. Má to teď dost divoký. Ne nadarmo se ale říká, že jaký si to člověk udělá, takový to má.

Co případná další změna termínu?

To už nepřipadá v úvahu. Žádný takový. Domluvil jsem se s Ondrou Novotným (promotér) tak, že když Karlos zase vypadne, tak bude jiný náhradník. Ten zápas prostě budu mít. A bude jedno, jestli to bude s Karlosem, nebo s někým jiným. Když to Karlos nedá zdravotně teď, tak to podle mě nedá už nikdy. Mrzelo mě, že lidi byli nas*aní, že jsem byl drzej. Oni ale nechápou to, že se ten zápas domlouvá čtyři roky. Dva roky se na to připravuju a furt se to přesouvá. Já chápu, že Karlos je zraněný, ale tak trochu si za to může sám. Znám doktory, kteří se o něj starali. Když ti někdo řekne, že máš v pr*deli loket, abys netrénoval, tak bys ho měl poslechnout. Je blbost, když pak člověk večer jde běhat a zvedat. Jsem rád, že to konečně bude. Věřím, že to do toho 21. května zdravotně doklepne. I co jsem slyšel, tak by měl být v pohodě. Navíc už i trénuje.

Kolik procent dáváte tomu, že se v květnu zápas uskuteční?

Dávám tomu sto procent. Kdybych nedal, tak bych do té přípravy nedal maximum. Kdyby mi v hlavě kolovaly myšlenky, že ten zápas třeba zase nebude, tak bych trénoval napůl. To je fakt k ničemu. I proto teď trénuju naplno a fakt věřím a zároveň doufám, že to bude.

Jak si podle vás myslíte, že dopadne zápas s Vémolou?

Vím, že vyhraju. Jestli to bude na body, nebo KO, tak je to jedno. Co jsem ale slyšel, tak Karlos je skleneněj, tak uvidíme. Mám 90 kilogramů, granát v ruce docela mám. Myslím si, že se to 21. května ukáže.

Nejprve budete zápasit s Karlosem Vémolou a na konci roku s Iljou Škondričem. Jak byste je srovnal?

Ilja bude v boxu určitě techničtější. Tím, že lapuje a trénuje lidi, tak si myslím, že bude mít dobré oko a je snad o dalších pos*anejch kilo těžší než Karlos. Z toho bych se fakt zbláznil (smích). Navíc jsme se bavili jsme o tom, že by to měl být zápas do 90 kilogramů, což mám vlastně teď. Tím pádem nemusím hubnout ani přibírat. Pro mě je to ideální stav.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Karlos "Terminator" Vemola (@karlos_terminator_vemola)

Co následující roky? Stále byste chtěl zůstat u boxu?

Určitě bych chtěl. Já jsem to říkal, jakmile mi bude sloužit zdravý, tak určitě jo. Rád bych fungoval ještě tak dva tři roky. Teď mám nějaké problémy se zády. Když jsem hrál v Chinaski, tak jsem po posledním zápase měl pneumotorax a propíchlou plíci. Kapela mi řekla, ať si vyberu naplno hudbu, nebo fightování. Vybral jsem si hudbu. Teď to trochu jako stařík doháním. Mě to ale hrozně baví, pár zápasů bych si ještě chtěl dát.

MMA zápas by vás nelákal?