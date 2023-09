Z ledu do ringu. Box je namáhavější než hokej, říká legendární Slovák

Nejedná se o pouhý výstřel do tmy. Marcel Hossa společně se svým mladším bratrem Mariánem poctivě dřou, v ringu se připravují po svém boku. „Lehce si ťukáme, ale občas taky přijde tvrdší úder, potom jeden druhému nic nedaruje,“ prohlásil během začátků v roce 2020 Marcel, který kariéru ukončil po sezoně 2017/18 v dresu Dukly Trenčín.

Více než tříletá průprava v boxerském odvětví, byť s přestávkami, nakonec splní účel. Jednačtyřicetiletý Marcel Hossa už před několika měsíci kývl na jedinečnou výzvu postavit se do zápasiště, jeho duel s krajanem Momou navíc bude hlavním duelem pátého vydání organizace Fight Night Challenge. „Tu atmosféru si moc užívám. Je to pro mě něco nového a je to úplně jiné než hokej. Snažím se být úplně v klidu a nastavený na zápas, který mě čeká. Beru to tak tak, že je to pro mě velká výzva a nová zkušenost do života,“ prohlásil během tiskové konference.

Má tak jedinečnou příležitost oba sporty porovnat. „Box je v porovnání s hokejem něco úplně jiného. Je namáhavější a víc o disciplíně. Moje tvrdá příprava trvá už tři měsíce. Je to sice náročné, ale na zápas se hrozně těším,“ rozpovídala se slovenská hokejová ikona, bývalý hráč New York Rangers či Montrealu Canadiens.

Mantinely se tak vymění za provazy, před bývalým hráčem, který ve slavné NHL strávil šest sezon, museli smeknout i jeho kamarádi. „Řekli mi, že klobouk dolů před tím, že do toho jdu. Bude to pro mě premiéra. Nikdy předtím jsem žádný takový zápas neměl,“ vysvětluje Marcel Hossa. Na bratislavského rapera Romana „Momu“ Grigelyho si ale věří. „Jako soupeře ho respektuji a do zápasu jdu stejně tak, jako on, a chci ho vyhrát,“ řekl sebevědomě draftovaný hráč z roku 1997.

K souboji dojde v Bratislavě, částečná výhoda právě pro místního muzikanta. „Tlak? Ten vůbec necítím. Připravuji se už devět měsíců. Jdeme 3×3 minuty, na což jsem připravený už teď. Vím, že soupeř má lepší kondici, ale ne na 3×3 minuty“ odpověděl Moma, pro něhož se bude rovněž jednat o premiéru. „Mám soupeře, kterému půjde o sport, a ne o toxický souboj,“ je rád.

Jakou taktiku oba boxeři do zápasu zvolí? „Z mé strany to určitě bude taktické, nebudu říkat, že mu dám v prvním kole KO. Jdu do toho s respektem a pokorou,“ řekl upřímně Marcel Hossa. „Ze začátku jsem si myslel, že to udělám přesně tak, jak jsi řekl. Ale box mě naučil, že tohle zápasy nevyhrává. Možná je to pro někoho styl, ale když máš něco v hlavě, tak to není pro tebe. Box je pro mě sport, ale tvrdý. Sport s bitkou dohromady,“ uzavřel Moma.