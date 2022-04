Bílkoviny by měly tvořit až 20 % našeho denního příjmu, přesné množství se však liší v závislosti na řadě faktorů, včetně stylu života. Obecně se uvádí, že optimální dávka bílkovin by měla být 1 gram na kilogram hmotnosti. U sportovců je to 1,5 až 2 gramy.