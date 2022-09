Adam Ťoupalík ovládl finále cyklistického poháru a vyhrál i celkově

"Začátek závodu byl těžký, protože na dílčích sprintech bodovala spousta lidí. Od trenéra jsme dostali informace, jak na tom jsme a co je potřeba zajet, abychom se posunuli v hodnocení co nejvýš. Já jsem se snažil stále držet v čelní skupině a z té útočil, abych co nejvíc bodů posbíral. Dařilo se to a dostal jsem se i do dvoučlenného úniku (s Turkem), který jsme dotáhli až do cíle," uvedl Ťoupalík v tiskové zprávě svého týmu.