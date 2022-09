Cyklista Štybar bude příští rok závodit za tým BikeExchange-Jayco

V novém angažmá se Štybarem počítají především do jednodenních závodů a klasik, v týmu by měl plnit i roli mentora pro mladé jezdce. "Jeho bilance výsledků a výkonů v širokém spektru závodů mluví sama za sebe, víme dobře, co v něm získáváme," pochvaloval si posilu generální manažer stáje Brent Copeland na týmovém webu.