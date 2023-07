Adam Ťoupalík potřetí vyhrál cyklistickou klasiku se startem a cílem v Brně

Ťoupalík rozhodující náskok získal v závěru ve stoupání na Špilberk, kde setřásl oba zbylé medailisty a dalšího Poláka Marcina Budziňského. "V posledním stoupání tam šel nejprve jeden z Poláků, ale pohlídal jsem si ho a potom jsem už šel přes něj a nebylo co řešit. Nebyl to vůbec lehký závod, ale věřil jsem si," citoval vítěze Český svaz cyklistiky. "Je to jeden z mých oblíbených závodů. Líbí se mi zdejší trať, v tomto období mívám dobrou formu a mám radost, že se mi povedlo znovu vyhrát," konstatoval vítěz.