Alpským peklem přes tři vrcholy k nebesům. Projeli jsme královskou etapu Tour!

ALPE D'HUEZ (od našeho zpravodaje) - „Hlavně nikam nepospíchej! Stoupání na Galibier začíná prakticky hned po startu a uvidíš, že bude nekonečné. O Col de Croix nemluvě. Alpe d'Huez už nějak dáš," radí mi v předvečer startu šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, který se do závodu postavil jako lídr týmu WeLoveCycling.

Slova sportovní legendy mi dlouho do noci rezonují v hlavě a jen potvrzují obavy, které už dopředu vyvolával pohled na vzdálenost 167 km a výškový profil s převýšením 4700 metrů. Etapa přitom není nejdelší ze všech a nejtvrdší stoupání jezdci absolvovali ve středu na Col du Granon. Tvoří ji ale v podstatě jen tři horské prémie nejvyšší kategorie, takže člověk buď funí do kopce, nebo svírá brzdové páky a řítí se po hlavě do údolí. Po rovině se dnes nikdo příliš nesveze.