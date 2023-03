Ambice jdou stranou. Hirt po životní sezoně pojede na hvězdu pelotonu

„Na každém kroku je vidět, že jde o opravdu velký tým s perfektním zajištěním. Snaží se, aby závodníci měli to nejlepší na trhu ať jde o kola, brýle, helmy, oblečení nebo třeba výživu a další věci. Neříkám, že v jiných týmech je to slabší, ale tohle je absolutní špička," rozvyprávěl se Hirt o svém novém působišti, kde se potkal i s krajanem Josem Černým, v rozhovoru pro WeLoveCycling.cz.

„Nebyl to ani propadák, ani nic převratného. Ale tak nějak jsem to čekal. V týmu nechtěli, abych se nějak speciálně chystal hned na začátek sezony, ale abych byl fakt dobrý až na Giro," poukázal na první vrchol letošního cyklistického roku, pro který týmoví šéfové stanovili ty nejvyšší ambice.

„Myslím, že taktika bude jasná: všechno na Remka. Je to mistr světa, vítěz Vuelty, na Giru mu navíc budou nahrávat tři časovky. Já bych mu měl maximálně pomáhat v horách, i za cenu, že třeba v úplném finále něco ztratím. Bylo to tak dané. Nemám problém někomu pomáhat a nikdy jsem neměl," říká otevřeně Hirt.

Na konci března pak bude mít možnost nasbírat další společné zkušenosti při závodu Kolem Katalánska, poté už se se svým hvězdným lídrem uvidí až na Giru. „Pomoc v kopcích je něco jiného než třeba rozjíždění spurtů, kde se týmoví kolegové musí nějak sladit. Já musím mít kondici, abych v nejtěžších horských etapách zůstával s Remkem co nejdéle. A to je úkol, který je vyloženě jenom o nohách," poznamenal celkově šestý muž loňského Gira.

Ke spokojenosti v novém týmu přispělo i to, že se Hirtovi podařilo přesvědčit šéfy, aby jej pustili na vysokohorskou přípravu do Kolumbie, kde již v minulosti položil základy pozdějších úspěchů. „Původně to tým nechtěl, protože nepotřebovali, abych měl dělovou formu hned na začátku. Ale zkusil jsem za nimi zajít ještě jednou a vypadá to, že mě do Kolumbie před Girem pustí. Stejně na duben nemám žádný závodní program. Když to vyjde, byl bych v Kolumbii skoro měsíc," dodal český jezdec.