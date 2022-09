Ani zlomený loket ji nezastavil! Van Vleutenová se stala mistryní světa v silničním závodě

"Já tomu ještě pořád nemohu vůbec uvěřit, tohle nemůže být pravda. Pracovala jsem pro Marianne (Vosovou), která byla naším lídrem, abych ji dostala zpátky do hry. Když jsem tam zbyla sama, pak už jsem jen čekala na šanci. Byla jsem trošku vzadu a říkala si, že to je asi jediná příležitost, co mohu udělat. Tak jsem vyrazila dopředu a nikdo ten můj útok nezachytil," popsala v rozhovoru krátce po závodě Van Vleutenová.

"Vůbec jsem nevěřila tomu, že bych to dnes mohla dokázat. Byla jsem strašně zklamaná z toho, co se stalo v té týmové časovce, ale nakonec to má všechno nádherný konec a já si budu ten příští rok užívat v duhovém dresu," dodala Van Vleutenová, která má zlato rovněž z časovek z OH v Tokiu a MS 2017 a 2018.