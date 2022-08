Australan Vine si v mlze dojel pro etapový triumf, Vueltu vede Evenepoel

"Neměl jsem nohy na vítězství, bojoval jsem až do cíle. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Dnes jsme trochu ztratili, snad taky něco získáme. Vidím, že ostatní se zlepšili, ale na to jsem žádný důkaz nepotřeboval. Nic se neděje, jdeme dál," řekl Roglič.

"Je to neskutečné. Propásl jsem únik a měl jsem na začátku defekt. I když v týmových plánech bylo, že když se dostanu zpátky, zkusím to v tom závěrečném stoupání, je neuvěřitelné, že se mi to povedlo. Makal jsem na tom celý rok, je to splněný sen," rozplýval se Vine, který před šestou etapou ztrácel na čelo 13 minut.